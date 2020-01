Firmenchefs sind so pessimistisch wie nie

Obwohl US-Präsident Donald Trump während seiner Eröffnungsrede am World Economic Forum (WEF) in Davos zu mehr Optimismus aufrief, haben die Firmenchefs getrübte Aussichten auf die Weltwirtschaftslage. Das zeigt die am WEF vorgestellte CEO-Umfrage von der Beratungsfirma PWC: Mit 54 Prozent prognostiziert mehr als die Hälfte der 91 in der Schweiz befragten CEOs einen Abschwung der Weltwirtschaft im laufenden Jahr. Das ist für die Umfrage ein Höchstwert.

In der Vergangenheit haben sich die Prognosen der CEOs als «exzellente» Indikatoren für das Weltwirtschaftswachstum erwiesen, wie PWC auf Anfrage schreibt. Sollten sich die in der Umfrage geäusserten Bedenken als zutreffend erweisen, könnte sich das vom Internationalen Währungsfonds prognostizierte Wachstum der Weltwirtschaft abschwächen.

Schweiz auf internationale Märkte angewiesen

Schweizer CEOs würden globale Bedenken stärker als Gefahren sehen als die nationalen Themen. Sie sind aufgrund des begrenzten Binnenmarktes auf starke internationale Märkte angewiesen, wie PWC-Schweiz-CEO Andreas Staubli zu 20 Minuten sagt. Bedingt durch die Abhängigkeit sähen Schweizer Firmen die Handelskonflikte als zweitgrössten Risikofaktor. Restriktionen könnten grosse Auswirkungen etwa auf die Wertschöpfungskette haben, wenn ein Unternehmen seinen Produktionsstandort ändern müsse.

Seit längerer Zeit das meistgenannte Problem in der CEO-Umfrage von PWC ist die Überregulierung. Insbesondere in der Finanzwirtschaft finden CEOs Regulierungen einschränkend, wie Staubli weiter sagt. «Besser wäre es, Investitionsanreize in neue Technologien zu schaffen», so Staubli.

Cybergefahr bei CEOs angekommen

Die drittgrösste Gefahr sehen Schweizer CEOs in Cyberrisiken. Staubli: «Es wurde schon lange darüber gesprochen, doch nun ist das Thema auch auf CEO- und Verwaltungsratsstufe angekommen.» Das Risiko einer Cyberbedrohung sei auch für KMU real. Angreifer würden ständig versuchen, in Systeme einzudringen. Darum müssten Firmen immer neue Vorkehrungen treffen, sagt Staubli. «Ohne sichere IT-Systeme läuft im Unternehmen nichts mehr.»

Die weiteren meistgenannten Gründe für den globalen Rekordpessimismus der Wirtschaftsführer sehen Sie oben in der Bildstrecke.

Schweizer Wirtschaft fit für die Zukunft

Der Pessimismus gilt jedoch nicht für die Schweizer Wirtschaft. Mehr als vier von fünf befragten Schweizer CEOs erwarten, dass ihr Unternehmen den Umsatz in diesem Jahr leicht steigern kann. Zwei Drittel sehen sich für eine mögliche Krise gewappnet und die Hälfte will den Personalbestand aufstocken.

Staubli erklärt die Zuversicht in der Schweiz damit, dass die Schweizer Wirtschaft von Stabilität, Rechtssicherheit und Konsens statt von Machtblockaden geprägt werde: «CEOs von Schweizer Unternehmen erachten sich als fit für die Zukunft.»

