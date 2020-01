Flughafen Zürich führt dynamische Parkpreise ein

Wer weit weg und lange in die Ferien geht, stellt sein Auto gern im Parkhaus des Flughafens ein. Und wer jetzt besonders früh einen Parkplatz für solche Situationen bucht, soll weniger bezahlen: Ab Mitte März werden dynamische Preise fürs Flughafen-Parkhaus eingeführt, wie die «Handelszeitung» schreibt. Allerdings sollen die dynamischen Preise nur für Online-Buchungen gelten.

Wer also spät dran ist und im letzten Moment noch einen Parkplatz bucht, zahlt mehr. «Neu erfolgt die Ermittlung der Preise nicht mehr nur manuell, sondern wird durch künstliche Intelligenz unterstützt», sagt ein Sprecher. Die Preise hängen von Faktoren ab wie Nachfrage, Saisonalität und Verfügbarkeit der Parkplätze. Der Maximalpreis solle aber nicht über dem Tarif vor Ort zu liegen kommen.

Parkhäuser besser auslasten

Mit den dynamischen Preisen wolle der Flughafen nämlich nicht einfach mehr Geld verdienen, es gehe ebenso um die Steuerung der Kapazität. So seien gerade in den Hauptreisezeiten im Sommer die Parkhäuser 1 und 2 zeitweise ausgebucht. «Hier haben wir über den Preis eine gute Möglichkeit, die Verfügbarkeit über einen Preisanreiz aktiv zu steuern», so ein Sprecher zur «Handelszeitung».

So sollen tiefere Preise die Besucher dazu bringen, dass sie Parkplätze nutzen, die weiter weg von den Terminals liegen. Dadurch kann die ganze Anlage besser ausglastet werden. Zudem sollen die Online-Buchungen mit den dynamischen Preisen zunehmen. So buchen im Moment rund 35 Prozent der Langzeit- und Ferienparkierer online – in den nächsten Jahren sollen es rund 50 Prozent werden. Insgesamt bewirtschaftet der Flughafen Zürich 19'800 Parkplätze.

