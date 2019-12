Frauen haben jährlich 20'000 Fr. weniger Rente

Frauen erhalten heute klar weniger Rente als Männer. Das zeigt eine Studie von Swiss Life, die der Lebensversicherer gestern präsentierte. Was sind die Gründe? Und wie können Frauen die Lücke schliessen? Das sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie:

Ein Drittel weniger Rente

Frauen sind bei der Altersvorsorge oft im Nachteil: Insgesamt erhalten die heutigen Altersrentnerinnen in der Schweiz über alle drei Säulen hinweg im Schnitt rund ein Drittel oder 20'000 Franken weniger Rente als Männer. Dabei stammten über 90 Prozent dieser Rentendifferenz aus der zweiten Säule der beruflichen Vorsorge.

Grosse Lücke in der Ehe

Am grössten ist der Geschlechterunterschied bei verheirateten Frauen. Laut Swiss Life spüren diese aber die eigene kleinere Rente nur begrenzt, da sie ökonomisch mit ihren Ehepartnern eine Einheit bilden un sich ihr Leben aus einem gemeinsamen Geldtopf finanzieren.

Wie schlimm die Situation für Frauen ist, sagt Markus Leibundgut, CEO der Swiss Life Schweiz, im Video-Interview oben.

Trügerische Sicherheit

Die Sicherheit der Ehe ist aber mit Blick auf die Altersvorsorge trügerisch, da heutzutage viele Ehen geschieden werden. Vom Geschlechterunterschied betroffen sind daher vor allem geschiedene Rentnerinnen. «Eine Scheidung reduziert den Gender Pension Gap, führt aber auch zu einer Vorsorgelücke», sagt Studienautor Andreas Christen. Es fahren also beide Geschlechter nach einer Scheidung vorsorgetechnisch schlechter.

Konkubinatshaushalt

«Besonders tückisch» kann laut Swiss Life der Konkubinatshaushalt sein. So nennt man Haushalte von unverheirateten Paaren. Vor allem für jene Frauen, die sich primär um die Kindererziehung kümmerten, ist die Situation im Alter oftmals schwierig. «Der Zivilstand hat somit einen grossen Einfluss auf die Höhe dieses Gender Pension Gap», so Christen.

Keine Witwenrente

Die Anzahl der Konkubinatspaare mit Kindern ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Bei dieser Form des Zusammenlebens ist die Vorsorge im Vergleich zur Ehe jedoch nicht gleich gut abgesichert. «Im Todesfall eines Partners gibt es für den überlebenden Partner etwa auch keine Witwenrente», sagt Christen.

Kluft verkleinert sich

Der Geschlechterunterschied bei den Renten nimmt laut der Studie aber langsam ab und ist laut Swiss Life eine Art «Echo aus der Vergangenheit». Denn die jungen Frauen von heute seien deutlich stärker auf dem Arbeitsmarkt präsent als noch ihre Mütter und Grossmütter. Konkret näherten sich die durchschnittlichen Arbeitspensen der Frauen in der Schweiz – wenn auch langsam – denjenigen der Männer an. Das wiederum reduziert folglich den Geschlechterunterschied. Weil das aber ein langsamer Prozess ist, wird die Kluft in absehbarer Zeit nicht verschwinden.

Kleineres Arbeitspensum gewünscht

Eine Umfrage im Rahmen der Studie hat aber ergeben, dass Frauen, die Kinder haben, tendenziell ein kleineres Arbeitspensum wünschen als die Väter. «Wir sehen aber auch, dass Frauen, die sich mit dem Thema Rente befasst haben, deutlich mehr arbeiten als Frauen, die das nicht getan haben», sagt Markus Leibundgut, CEO Swiss Life Schweiz, zu 20 Minuten.

Mehr Kinderbetreuung

Grundsätzlich hat laut Swiss Life auch die Politik Möglichkeiten, Geschlechterunterschiede weiter zu reduzieren, sagt Studienautor Andreas Christen. Beispiele seien etwa eine stärkere staatliche Unterstützung für die familienexterne Kinderbetreuung oder die Abschaffung der steuerlichen Heiratsstrafe.

