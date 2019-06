Bei Coop werben jetzt Männer für Waschmittel

Er ist jung, er ist hip und er wirbt für Waschmittel. Das Coop-Plakat zeigt einen strahlenden Mann mit einem Korb voller Wäsche in den Händen. In der Schweiz machen die Männer jetzt den Haushalt, zumindest in der Werbung.

Umfrage Finden Sie es gut, dass Männer für Waschmittel werben? Super, das wurde auch Zeit.

Gefällt mir jetzt nicht.

Sie sollen lieber waschen.

Ist mir egal.

Entspricht der waschende Mann der Wirklichkeit? «Wir wollen uns möglichst keiner Stereotypen bedienen, denn Coop steht für Vielfältigkeit, das soll sich auch in unserer Werbung widerspiegeln», sagt Coop-Sprecherin Rebecca Veiga zu 20 Minuten.

Waschen Schweizer Männer? Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Fürs Immobilienportal Homegate.ch – das wie 20 Minuten zum Tamedia-Konzern gehört – wirbt ein Mann mit Kind auf dem Arm und Giesskanne in der Hand. Auch er ist offensichtlich derjenige, der sich um den Haushalt kümmert. Sehen Sie noch mehr aktuelle Werbung aus der Schweiz im Video.

Es gibt einen neuen Trend bei den Werbern, das alleinige Bild von der Hausfrau und Mutter fallen zu lassen und stattdessen Männer zu zeigen. «Die Werbung versucht, das Abbilden traditioneller Geschlechterrollen verstärkt aufzuheben», sagt David Schärer von der Werbeagentur Rod Kommunkation. Denn in der Schweiz beginne sich etwas im Frauen- und Männerverständnis zu verändern. «Die Werbung spiegelt diese Entwicklung einfach wider.»

Heisst dies auch, dass es bald keine Frauen mehr gibt, die für strahlend-weisse Wäsche werben? «Das kann durchaus sein, denn alte Stereotypen werden zunehmend fallen gelassen», sagt Schärer.

Bis jetzt gab es nur Werbestatements

Bislang hatte die Werbung nur Statements gebracht, die die Emanzipation der Geschlechter propagierte. Topmodel Gisele Bündchen zum Beispiel boxt in einem Clip für den Sportbekleidungshersteller Under Armour gegen Macho-Sprüche an, und am Schluss des Clips erscheint der Slogan: «Ich werde, was ich will.»



(Video: Youtube/Under Armour)

Statt neue Geschlechterrollen per Statement zu definieren, zeigt die Werbung jetzt, wie sie im Alltag gelebt werden. Etwa Männer mit Wäschekorb oder Giesskanne bei der Hausarbeit. Und zwar ganz selbstverständlich und nicht mehr nur als hilflose Trottel.

«Es ist gut, dass da neue Bilder auftauchen», sagt Fabienne Amlinger vom Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern. Denn die Werbung schaffe Bilder, die sich im Gedächtnis einbrennen und so auch die Wirklichkeit beeinflussen könnten.