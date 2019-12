Schweizer greifen nach Fest-Fresserei zu Medis

Weihnachten ist die Zeit der Bescherung – und der üppigen Essen. Doch der Fress-Marathon während den Festtagen bekommt vielen nicht gut: Gegen Ende Jahr steigt jeweils die Zahl der Schweizer mit Magenproblemen und Durchfall stark an.

Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach entsprechenden Medikamenten zu. Während den Festtagen habe man deutlich mehr Kunden mit Blähungen, Völlegefühl oder Magenbrennen als sonst im Jahr, sagt Franziska Storchenegger von der Bahnhof-Apotheke im HB Zürich, zu 20 Minuten. «Der Absatz von gewissen Medikamenten steigt in dieser Zeit um bis zu 25 Prozent.»

Schweizer überessen sich

Laut der Apothekerin liege den meisten das Essen schwer auf. Gerade an Weihnachten esse man viel Süsses sowie Fettiges und trinke Alkohol und koffeinhaltige Getränke. «Das verlangsamt den Stoffwechsel und die Verdauung», sagt Storchenegger.

Auch andere Apotheken in Zürich und Bern bestätigen auf Anfrage die vermehrten Magenprobleme. «Während den Festtagen gibt es bei uns mehr Kunden, die sich überessen haben», sagt Stefan Erni von der Zürcher Bellevue-Apotheke.

Absatz von Magenmitteln steigt

Die steigende Nachfrage freut die Hersteller der Medikamente. «Der Monat Dezember ist der zweitstärkste Verkaufsmonat für Bioflorin-Produkte», sagt Sprecher Jacques-Henri Weidmann von Sanofi. Der Pharmakonzern nutzt daher die Gunst der Stunde: Für das Durchfallmedikament laufe im Dezember eine TV-Kampagne, bestätigt Weidmann.

Auch Bayer verzeichnet im Dezember höhere Absätze bei Magenmitteln. Der Pharmakonzern vertreibt etwa das Medikament Rennie. Ähnlich klingt es beim Unternehmen Zeller, das pflanzliche Mittel herstellt. Am deutlichsten sehe man den Trend beim Zeller-Balsam flüssig, sagt Vertriebschefin Christina Rohner. «Der Absatz ist im Dezember jeweils am höchsten.»

Gefährliche Bakterien

Aber auch schwerwiegende Darminfektionen häufen sich an Weihnachten. Ausgelöst werden sie oft durch die Campylobacter-Bakterien, die Durchfall, Bauchschmerzen oder Erbrechen auslösen. «Über die Festtage steigen die Infektionsfälle markant an», sagt Eva van Beek, Sprecherin des Bundesamts Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV).

Grund ist meist durch die Bakterien verunreinigtes Pouletfleisch. Denn an Weihnachten boomen Fondue chinoise und der Tischgrill. Dabei landet das rohe Geflügelfleisch oft in den Esstellern und kommt mit den Beilagen wie Gemüse oder Salat in Kontakt. Eine Studie des Bundesamts für Gesundheit (BAG) belegt: Vor allem Fondue chinoise und der falsche Umgang mit rohem Fleisch ist schuld am Anstieg der Infektionen während den Festtagen.

Welche Hygiene-Vorschriften Sie beim Fondue chinoise oder Partygrill mit Poulet befolgen müssen, sehen Sie im Video oben.

Vor allem 20- bis 29-Jährige betroffen

Jährlich registriert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zwischen 7000 bis 8000 solcher Krankheitsfälle übers ganze Jahr hinweg. Damit ist die Campylobacteriose die am häufigsten gemeldete Lebensmittelinfektion in der Schweiz. Wie die BAG-Zahlen zeigen, waren in den letzten zehn Jahren 20- bis 29-Jährige am meisten betroffen.

15 Prozent der erkrankten Schweizer landen gar im Spital. Das belastet auch die Wirtschaft. Die aufgrund der Infektion anfallenden Kosten belaufen sich jährlich auf rund 10 Millionen Franken, so van Beek.