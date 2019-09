Führen Migros und Coop die Nährwertampel ein?

Viel Zucker und Salz: Rot. Ballaststoffe und Vitamine: Grün. Die Nährwertampel Nutri-Score zeigt mit einem einfachen Ampelsystem an, wie gesund ein Produkt ist. Migros und Coop haben sich bislang gegen die Lebensmittel-Ampel gewehrt.

Umfrage Ist die Nährwertampel sinnvoll? Nein, das ist totaler Quatsch.

So etwas will einem doch nur ein schlechtes Gewissen einreden.

Sie erleichtert sicher eine bewusstere Ernährung.

Ampel oder nicht, ich kaufe sowieso was ich mag.

Das könnte sich jetzt ändern: Am Montag wird in Deutschland über die Einführung der Food-Ampel entschieden. Wird diese eingeführt, lässt die Ampel auch in der Schweiz nicht lange auf sich warten, wie die Sonntagszeitung schreibt.

Bisher druckt nur Danone in der Schweiz diese auf ihre Produkte. Nestlé will die Nährwertampel ebenfalls einführen. Auch der Bund und Konsumentenschützer haben sich für die Ampel ausgesprochen. In Frankreich, Spanien und Belgien ist die Ampel bereits im Einsatz.

Entscheidet sich Deutschland nun ebenfalls für die Lebensmittel-Ampel, sei es nur eine Frage der Zeit, bis diese in der Schweiz eingeführt wird, wie es in der Sonntagszeitung heisst. Denn für Firmen ist es billiger, wenn sie in der Schweiz dieselbe Verpackung wie im Exportmarkt Deutschland verwenden können.

Von den Schweizer Detailhändlern hat sich nur Aldi Suisse für die Nährwert-Ampel ausgesprochen, sie wird ab 2020 bei Aldi eingeführt. Die IG Detailhandel, der unter anderem Coop, Migros, Denner und Manor angehören hat sich kritisch gegenüber der Ampel geäussert: Diese nehme keine Rücksicht auf individuelle Ernährungsbedürfnisse, hiess es.

(bsc)