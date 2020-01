Für 20 Franken kann man sein iPhone kompensieren

Seine CO2-Emissionen zu kompensieren kennt man bisher fast nur von Flügen. Nun wollen verschiedene Schweizer Unternehmen die Option auch im Onlineshopping anbieten, wie die «Sonntagszeitung» berichtet.

«Wir werden die Möglichkeit zur CO2-Kompensation dieses Jahr einführen», sagt Digitec-Sprecher Alex Hämmerli zur «Sonntagszeitung». Dabei soll nicht nur die Lieferung abgedeckt werden, auch die Emissionen die bei der Produktion entstanden sind, sollen kompensiert werden.

20 Franken für iPhone

Kunden soll es künftig möglich sein, mit einem Klick beim Einkauf einen Extrabeitrag fürs Klima zu leisten. «Wir sind mit mehreren Schweizer Händlern im Gespräch, die eine CO2-Kompensation in ihrem Onlineshop ­einführen wollen», sagt Kai Landwehr, Sprecher der ­Stiftung Myclimate.

Kompensationen für den Online-Einkauf sollen aber nicht ganz so teuer werden wie für den Flug in die Ferien. So kostet eine Kompensationen für das neuste iPhone nur gerade 20 Franken. Bei der Berechnung der Kompensationen bezieht sich Myclimate auf Durchschnittswerte ­einzelner Produktkategorien.

(fur)