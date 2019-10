Digitec sucht «diplomierte Klugscheisser»

Der Onlinehändler Digitec Galaxus sucht selbsternannte Besserwisser: Wie die Migros-Tochter in einem Blogeintrag schreibt, macht sie bei Guuru mit (siehe Video oben). Per Chat auf der Website können Kunden künftig ihre Fragen an die Digitec-Galaxus-Community stellen. «Wir suchen diplomierte Klugscheisser», heisst es beim Händler.

Für richtig beantwortete Fragen winkt dem Guuru-Teilnehmer eine Belohnung: 3 Franken verspricht Digitec Galaxus, wenn die Auskunft vom Kunden eine Bestbewertung erhält. Ist der Fragesteller nur teilweise zufrieden, wird der Betrag halbiert.

Kunden sind oft die grösseren Spezialisten

In erster Linie geht es laut dem Artikel darum, den eigenen Kundendienst zu ergänzen – insbesondere nachts, wenn der reguläre Kundendienst nicht erreichbar ist. Kunden können ihre Anfragen aber auch tagsüber auf Guuru stellen. Laut der App startet das Programm am 1. November. Anmelden können sich hilfsbereite Kunden aber schon jetzt.

Christian Huldi, Experte für Kundenbeziehungen und Dozent an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, sieht in einem solchen Dienst Chancen. So gebe es unter Kunden oft grössere Spezialisten als im Callcenter. Zudem seien Kunden untereinander sprachlich oft auf der gleichen Höhe.

Community wittert Sparmassnahme

«Die Vorteile können Firmen am besten nutzen, indem sie diese Form von Outsourcing mit einem internen Kundendienst kombinieren, statt diesen zu ersetzen», so Huldi. Sonst bestehe die Gefahr, dass der Dienst vom Kunden als reine Sparmassnahme wahrgenommen werde. So sagt Guuru-Mitgründer Benno Marbach etwa zu 20 Minuten, sein Service sei im Vergleich zum klassischen Kundendienst etwa halb so teuer.

Auch die Galaxus-Community selbst hat den Verdacht, dass es sich dabei um eine Sparmassnahme handle: «Schlaue Sache, den Support auslagern und ihn quasi für lau von irgendwelchen Deppen machen lassen», schreibt ein Nutzer etwa. Digitec Galaxus hingegen betont gegenüber 20 Minuten, dass Guuru eine Ergänzung sei und es nicht darum gehe, den bestehenden Kundendienst zu ersetzen.

Händler wie Brack.ch und Intersport nutzen Guuru schon seit längerem. Auch bei Sky können Nutzer via Chat ihre Fragen an andere Kunden stellen. Einen kurzen Test dazu lesen Sie hier.

