Berner Oberländer sind die besten Gastgeber

Die Berner sind langsam, besagt das Klischee. Und mit der Freundlichkeit hätten sie es im Tourismus auch nicht so, heisst es weiter. Dies gelte umso mehr, je weiter man sich Eiger, Mönch und Jungfrau nähere. Richtig gastfreundlich seien die Bündner, die Österreicher – und natürlich die Südtiroler, wird den Oberländern regelmässig um die Ohren gehauen.

Umfrage Werden Sie diesen Winter in der Schweiz Skiferien machen? Ja, natürlich.

Nein, aber im Ausland.

Ich gehe je nach Wetter an einzelnen Tagen in die Berge.

Wenn schon, dann schlitteln.

Ich mache keinen Wintersport.

Weiss nicht.

Glaubt man dem neusten Ranking von Airbnb, sind diese Klischees total überholt. Die Buchungsplattform hat die Kundenfeedbacks ausgewertet. Das Ergebnis: Die Orte mit den höchsten Zufriedenheitswerten liegen allesamt im Berner Oberland. Rang eins punkto Gastfreundschaft geht an Spiez, dahinter folgen Grindelwald und Ringgenberg, das nahe Interlaken liegt. Erst auf Rang vier folgt mit Scuol der erste Ort aus Graubünden. Und auf Platz fünf kommt mit Thun schon wieder ein Ort aus dem Berner Oberland. Mehr als die Hälfte der Top-15-Orte liegen im Kanton Bern.

Kleine Orte haben Aufschwung

Für das Ranking hat Airbnb die 5-Sterne-Bewertungen von Gästen, die in den letzten zwölf Monaten in die Schweiz gereist sind, unter die Lupe genommen. 88,7 Prozent der Aufenthalte in Spiez wurden mit 5 Sternen ausgezeichnet. Bei Grindelwald klickten 88,6 Prozent auf das Sterne-Maximum, bei Ringgenberg noch 86,4 Prozent. Erstaunlich ist: Ausser Spiez, das im Vorjahr auf Platz fünf landete, sind alle Orte der Airbnb-Top-Ten neu im Ranking der gastfreundlichsten Orte der Schweiz.

Airbnb verzeichnete in der Schweiz in den letzten zwölf Monaten fast 900'000 Gäste, wie der am Donnerstag publizierte Reisebericht Schweiz weiter zeigt. Nach Herkunft aufgeschlüsselt kam mit fast 200'000 Personen die grösste Zahl der Gäste aus der Schweiz. Dahinter folgen die USA und Frankreich. Über zwei Drittel der Gäste übernachteten ausserhalb der grossen Städte.

Gastgeber in ländlichen Regionen verzeichneten bei den Ankünften einen doppelt so starken Zuwachs wie in den grossen Städten. «Mit der kommenden Wintersaison werden wir im Gesamtjahr 2018 in der Schweiz voraussichtlich fast eine Million Gäste erreichen», sagt Airbnb-Sprecherin Isabelle von Klot zu 20 Minuten.

Airbnb treibt Kurtaxe ein

Insgesamt gibt es über die ganze Schweiz verteilt gegen 36'000 Unterkünfte, die auf Airbnb angeboten werden. Zum Vergleich: weltweit sind es fünf Millionen. Die Schweizer Gastgeber sind laut dem Report überwiegend Privatpersonen – sogenannte Homesharer. Sie bieten einzelne Zimmer in ihrem Zuhause kurzzeitig Reisenden an oder vermieten ihre ganze Wohnung. Das Durchschnittsalter der Schweizer Gastgeber liegt bei 44 Jahren, jenes der Gäste bei 38 Jahren.

Weil Airbnb-Vermieter in der Vergangenheit kritisiert wurden, die örtlichen Steuern nicht abzuliefern, setzt das Unternehmen in der Schweiz auf die Zusammenarbeit mit lokalen Tourismusorganisationen und Kantonen. Hierzulande treibt Airbnb bereits in den Kantonen Basel-Stadt, Baselland sowie den Städten Zug und Zürich die Kurtaxen ein. «Das Zustandekommen einer solchen Vereinbarung hängt auch immer von der Bereitschaft der Kantone ab», sagt von Klot. Airbnb sei mit weiteren Kantonen im Gespräch. Weltweit hat Airbnb bereits mit über 400 Städten oder Regionen Deals zum Erheben der Tourismusabgaben geschlossen.