Lehrlinge kämpfen gegen sexuelle Belästigung

Jeder dritte Lehrling in der Schweiz wurde während der Ausbildungszeit schon einmal sexuell belästigt. Das zeigt eine Umfrage der Unia. Jetzt reagiert die Gewerkschaft: Sie hat die Plattform «Licht ins Dunkel» ins Leben gerufen. Dort können Betroffene ihre Geschichte erzählen, sich austauschen und gemeinsam gegen sexuelle Belästigung aktiv werden.

Umfrage Wurdest du in der Lehre schon mal sexuell belästigt? Nein, zum Glück noch nie.

Ist mir schon mal passiert.

Ja, das ist mir schon mehrmals passiert.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Auch die 20-Minuten-Leser haben Erfahrungen mit sexueller Belästigung in der Lehre gesammelt: «Mein Lehrmeister hat mich öfter begrapscht und mir SMS geschrieben, dass er in mich verliebt sei», so Leserin Bianca. Eine andere Leserin erzählt 20 Minuten, dass der Lehrmeister ihr an die Brüste und an den Po fasste beim Vorbeigehen. Obwohl sie sich bei der Personalchefin beklagte, änderte sich nichts.

Belästigung erfahren aber nicht nur Frauen: Während der Detailhandelslehre machte der Chef von Leser Renato Anspielungen wie «ich werde dich übers Knie legen» und erzählte von seinen Besuchen im Puff.

Organisieren und gemeinsam wehren

Dass immer noch viele Lehrlinge solche Situationen erleben müssen, zeigt sich auch auf dem neuen Unia-Portal: Die Seite ist gerade einmal eine Woche online, schon prasseln die Rückmeldungen von Betroffenen ein: «Pro Tag sind bisher ein bis zwei Erfahrungsberichte bei uns eingegangen», sagt Unia-Jugendsekretärin Kathrin Ziltener. Dabei hat die Unia das Portal noch gar nicht gross beworben. «Wir rechnen deshalb damit, dass sich noch viel mehr Betroffene melden werden.» Die Beiträge werden vertraulich behandelt.

Das neue Web-Portal soll Lernenden, die Opfer sexueller Belästigung wurden, zeigen, dass sie nicht allein sind. «Wir möchten den Jugendlichen aber auch die Möglichkeit bieten, sich zu organisieren und gemeinsam gegen sexuelle Belästigung aktiv zu werden», so Ziltener. Je nach Fall stellt die Unia auch den Kontakt zu einer Fachstelle für sexuelle Belästigung her.

Zudem erhoffe sich die Unia, durch die Berichte einen besseren Überblick über das Problem zu erhalten und konkrete Fälle zu sammeln. Zusammen mit der Unia können sich betroffene Lehrlinge für mehr Prävention und verbindliche Regeln sowie bessere Kontrollen gegen sexuelle Belästigung in Betrieben einsetzen. «Gemeinsam sind wir immer stärker», sagt Ziltener.

Regelmässige Gespräche oder lokale Hilfe

Wie genau die Jugendlichen in Kontakt miteinander gebracht werden, sei noch offen. «Wenn sich zum Beispiel in einem Unternehmen Vorfälle häufen, können sich die Betroffenen mit Hilfe der Unia organisieren und die Missstände im Betrieb bekämpfen», erklärt Ziltener.

Es sei aber auch denkbar, dass die Unia für die betroffenen Lehrlinge ein regelmässiges Treffen organisiere, wenn sich die Jugendlichen politisch gegen sexuelle Belästigung einsetzen wollten. Dann könnten die Jugendlichen gewerkschaftspolitische Forderungen ausarbeiten.

Schlussendlich komme es darauf an, welche Bedürfnisse die Lernenden hätten. Auf der neuen Web-Plattform stehen zwar Lehrlinge im Fokus. Aber auch andere Arbeitnehmende, die Opfer sexueller Übergriffe wurden, dürfen sich auf der Seite melden.

Laut Unia-Umfrage wurden von den betroffenen Lehrlingen 16 Prozent ausschliesslich verbal belästigt. Von den über 800 befragten Lehrlingen gaben 95 an, Opfer von unerwünschten Körperkontakten geworden zu sein. 9 Lehrlinge erlebten in der Lehre sexuelle Übergriffe, Nötigung oder Vergewaltigung. Die Umfrage wurde diesen Sommer veröffentlicht.

(bsc)