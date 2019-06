General Electric baut weitere 450 Stellen ab

Der US-Konzern General Electric (GE) setzt in der Schweiz erneut das Sparbeil an. Der Konzern will rund 450 Jobs in Birr und Baden abbauen und macht «Herausforderungen auf dem globalen Energiemarkt» dafür verantwortlich. Beide Standorte sollen erhalten bleiben.

Es ist bereits der dritte grosse Stellenabbau bei General Electrics. «Dieser nochmalige Abbau widerspricht früheren Aussagen von GE und ist für uns enttäuschend. Wir bedauern den nochmaligen massiven Verlust von Arbeitsplätzen sehr», erklärt Urs Hofmann, Aargauer Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, in einer Medienmitteilung.

Update folgt ...

(sda)