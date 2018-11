Ausgaben für Gesundheit steigen auf 10’397 Franken

Gehen wir zu oft zum Arzt? Beziehen wir zu viele teure Medikamente? Oder leisten wir uns einfach eine luxuriöse medizinische Versorgung? Klar ist: Die Gesundheitskosten steigen und steigen. Machten diese Ausgaben 1980 erst knapp 15 Milliarden Franken oder etwa 6,5 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung aus, werden es im Jahr 2018 rund 85 Milliarden Franken oder um die 13 Prozent der Wirtschaftsleistung sein. Dies zeigt eine am Dienstag publizierte Prognose der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH.

Die KOF schätzt das Wachstum der Gesundheitskosten für 2019 und 2020 auf je 3,9 Prozent. Bezahlte jeder Schweizer 2017 für seine Gesundheit 9824 Franken, dürften die Ausgaben 2018 damit auf 10’397 Franken steigen. Und 2020 veranschlagt die KOF die Pro-Kopf-Ausgaben sogar auf 10’705 Franken.

Hohe Betreuungskosten in Pflegeheimen

Einerseits stiegen die Einkommen sowie die Zahl älterer Personen stärker als im Vorjahr. Andererseits bremsten die wirksam werdenden politischen Massnahmen den Ausgabenanstieg etwas ab, wie die Ökonomen in ihrer Begründung schreiben. Im Prognosezeitraum bis Ende 2020 dürfte das Lohnwachstum weiter anhalten. Die demografische Entwicklung werde sich beschleunigen, ab dem Jahr 2020 aber etwas abflachen, heisst es weiter.

Die Ergebnisse des KOF werden zudem mit einem Forschungsbeitrag von Comparis ergänzt. Der Vergleichsdienst kommt zum Schluss, dass nicht der Gesamtanstieg der Gesundheitskosten in der Schweiz problematisch sei. «Die Selbstzahlungen an die Gesundheitskosten entsprechen 85 Prozent der Grundversicherungsprämien», so Krankenkassen-Experte Felix Schneuwly. Das bedeutet: In der Schweiz ist die Zahlungsbereitschaft für Gesundheit nach wie vor hoch und wächst parallel zu den Grundversicherungsausgaben weiter. Im Fokus stehen gemäss der Comparis-Analyse vor allem die Pensions- und Betreuungskosten für Pflegeheime mit rund 5,5 Milliarden Franken.

Quersubventionierung

Problematisch sind laut dem Experten hingegen die Grundversicherungsprämien. Diese würden vor allem für den unteren Mittelstand wegen des steten Anstiegs und der zunehmend restriktiven Prämienverbilligung zur Last, schreibt der Vergleichsdienst. Ohne die aktuelle Quersubventionierung wären die Prämien in den Rabattmodellen laut dem Helsana-Prämienreport 2018 pro Jahr nämlich im Schnitt rund 550 Franken tiefer und die des regulären Standardmodells mit ordentlicher Franchise rund 1800 Franken höher.

Versicherte sollten belohnt werden

«Die Krankenkassen müssen dringend mehr Spielraum bekommen, um Versicherte zu belohnen, die aktiv zur Eindämmung des Kostenanstiegs beitragen», fordert deshalb Schneuwly. Denn heute sei es den Versicherern von Gesetzes wegen nicht erlaubt, den Versicherten mit alternativen Grundversicherungsmodellen günstigere Prämien anzubieten.

Der Gesundheitssektor wird zu einem immer wichtigeren Zweig der Schweizer Wirtschaft. Im Jahr 2017 waren 7,3 Prozent der Gesamtbeschäftigten in diesem Sektor tätig. Der Anteil des Gesundheitswesens an der gesamten Wertschöpfung lag im Jahr 2016 bei nunmehr 5,4 Prozent.

