Für Gesundheit geben Schweizer 10’261 Fr. aus

Die Gesundheitskosten setzen ihren unerfreulichen Wachstumskurs fort: Sie steigen im kommenden Jahr voraussichtlich um 3,3 Prozent, im Jahr darauf sogar um 3,6 Prozent. Dies zeigt eine Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich, die am Dienstag publiziert wurde.

Für das laufende Jahr rechnet die KOF mit einem Wachstum von 3,6 Prozent. Die Gründe für das Wachstum sind der wachsende Anteil der älteren Bevölkerung und die leicht steigenden Löhne. Die Ökonomen gehen aber davon aus, dass die politischen Massnahmen die Ausgebenwachstum etwas eindämmen.

Was die neuste Analyse sonst noch zeigt: Erstmals sind die Gesundheitsausgaben pro Kopf und Jahr über 10'000 Franken gestiegen. Laut den Konjunkturforschern liegen die Kosten 2019 bei voraussichtlich 10'261 Franken. Im kommenden Jahr dürften sie sogar auf 10'502 Franken klettern, ein Anstieg um 3,3 Prozent. Und fürs 2021 gehen die Experten sogar von 10'774 Franken pro Person aus, sofern die Entwicklung nicht gebremst werden kann.

Insgesamt dürften sich die Kosten in den ambulanten Kategorien in den kommenden Jahren stärker entwickeln als in den stationären Bereichen. Da die Zahl pflegebedürftiger Menschen weiter steigen wird, ist anzunehmen, dass die Kategorie «Langzeitpflege» auch künftig expandiert.

(vro/sas)