Migros macht schon wieder weniger Gewinn

Wie die Migros am Dienstag an der Bilanz-Konferenz in Zürich mitteilt, hat sie im letzten Jahr 475 Millionen Franken Gewinn gemacht. Es handelt sich um einen Gewinneinbruch von 5,5 Prozent. Damit hat die Migros zum vierten Mal in Folge weniger verdient. Bereits 2017 schrumpfte das Plus der Migros-Gruppe zum Vorjahr um fast ein Viertel auf 503 Millionen Franken. 2014 hat die Migros noch einen Gewinn von 826 Millionen Franken erzielt.

Dennoch ist die Migros leicht gewachsen. So hat die Migros ihren Umsatz im letzten Jahr um 1,3 Prozent auf 28,4 Milliarden Franken steigern können, wie der Detailhändler Anfang Jahr bereits bekannt gab. Damit konnte der neue Chef Fabrice Zumbrunnen gleich in seinem ersten Amtsjahr einen neuen Rekord vermelden.

Der Umsatz der Migros-Gruppe ist aber kleiner als derjenige der Erzrivalin Coop, die im vergangenen Jahr den Umsatz um 5 Prozent auf 30,7 Milliarden Franken steigern konnte. Wachstumstreiber war bei Coop der Grosshandel. Der Gewinn dagegen ist bei Coop leicht um 2,6 Prozent auf 473 Millionen geschrumpft.

In der Schweiz bleibt die Migros mit Abstand die Nummer eins im Detailhandel mit einem Umsatz von schätzungsweise deutlich über 20 Milliarden Franken. Genaue Zahlen hierzu liefert die Migros nicht mehr. Coop hat im vergangenen Jahr im Schweizer Detailhandel einen Umsatz von 17,8 Milliarden Franken gemacht.



(dob)