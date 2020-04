Das Gitzi verkommt zum «Nebenprodukt»

Ziegenmilchprodukte sind gefragt wie nie zuvor, heute wird doppelt so viel Milch hergestellt wie vor 20 Jahren. Doch je mehr Geissmilch, desto mehr Gitzi müssen sterben. Da die Aufzucht der Zicklein nicht rentabel ist, werde das junge Tier zum «lästigen Nebenprodukt», sagt Cesare Sciarra vom Schweizer Tierschutz (STS) der «SonntagsZeitung».

STS-Recherchen hätten ergeben, dass die Zicklein schon in den ersten Lebenstagen an Händler verkauft würden, die sie dann bis zur Schlachtung in irgendwelchen Mastbetrieben unterbringen. «Aber weder weiss man genau, wo sie landen, noch wie sie versorgt werden. Sterben sie einfach oder werden sie getötet?», sagt der Leiter STS-Kontrolldienst Kompetenzzentrum Nutztiere.

Sciarra und sein Team führen regelmässig Kontrollen auf Schlachthöfen durch, oft würden die sechs bis acht Wochen alten Gitzi in jämmlichem Zustand, «ausgehungert und gesundheitlich angeschlagen» angeliefert.

