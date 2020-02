Globus wird ins Ausland verkauft

Die Würfel rund um Globus sind offenbar gefallen, wie die «SonntagsZeitung» berichtet: Die Warenhausgruppe geht laut Informationen, die aus der Migros sickern, an die Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko und an deren Partnerin, die thailändische Central Group. Dies offenbar in einem Joint Venture von je 50 Prozent, wie es weiter heisst. Nächste Woche soll der Deal, der auf rund 1 Milliarde Franken veranschlagt wird, bekanntgegeben werden.

Umfrage Kaufen Sie im Globus ein? Für besondere Gelegenheiten, ja.

Ja, regelmässig.

Nein, das ist mir zu teuer.

Die neuen Besitzer, denen Warenhausgruppen wie KaDeWe oder La Rinascente gehören, dürften die Globus-Warenhäuser in den grossen Städten wie Zürich oder Basel im Luxussegment positionieren. Um die ganze Globus-Gruppe, die 48 Häuser umfasst, aus der Verlustzone zu bringen, werden die neuen Investoren nochmals kräftig restrukturieren und investieren müssen.

(roy)