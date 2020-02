Globus wird bald Flagship-Stores haben

Der Deal steht: Die österreichische Signa-Gruppe und die thailändische Central Group werden dem Vernehmen nach die Warenhausgruppe Globus von der Migros abkaufen. Die Käufer wollen Globus in grossen Schweizer Städten künftig im Luxussegment positionieren. Bisher bezeichnete Globus sich als «Premium-Warenhaus».

Damit setzt das Unternehmen einen Trend konsequent fort, sagt Handelsexperte Nordal Cavadini von der Beratungsfirma Oliver Wyman zu 20 Minuten: «Bereits in der Vergangenheit hat die Kette gezeigt, dass man mehr ins Luxussegment möchte – etwa, als man Schild als Globus-Marke weiterführte.»

Weg von Zalando und Amazon

Grundsätzlich halten Experten den Schritt in Richtung Luxussegment für richtig: «Globus will dorthin, wo die Zalandos und Amazons dieser Welt weniger konkurrieren können», so Cavadini.

Es reiche aber nicht, einfach ein luxuriöseres und teureres Sortiment zu lancieren. Globus müsse neue Aktivitäten und Dienstleistungen bieten, damit das Warenhaus zu einem Treffpunkt werde. Etwa, indem man auch Gastronomie, Kliniken oder Fitness-Zentren in das Einkaufserlebnis integriert und die Verzahnung von Online- und Offline-Handel weiter vorantreibt.

Potenzial in Zürich und Genf

Mehr Luxus stellt Globus allerdings vor ein Problem, sagt Marcel Stoffel, Leiter des Swiss Council of Shopping Centers, zu 20 Minuten: «Das Potenzial für Luxus-Warenhäuser besteht in der Schweiz in Zürich und Genf. Mehr nicht!» Damit Luxus-Warenhäuser erfolgreich sein können, brauche es ein grosses Einzugsgebiet und eine sehr hohe Kaufkraft.

Die Kunst besteht laut Stoffel darin, sich mit der Luxus-Positionierung zwar von der Konkurrenz zu differenzieren, aber trotzdem noch eine gewisse Masse anzulocken: «Also ein Spagat zwischen Masse und Klasse», so der Experte.

Wenige Flagship-Stores

Doch Globus betreibt derzeit zwölf Warenhäuser und nicht nur in Zürich und Genf – dazu kommen noch Modegeschäfte und Outlets. Was ist die Lösung? «Es wird eine kleine Zahl von Flagship-Stores geben», ist Cavadini überzeugt. Das seien dann klare Luxus-Warenhäuser.

Was mit den restlichen Standorten geschieht, ist hingegen offener. Es sei denkbar, dass andere Globus-Geschäfte weiterhin ein ähnliches Angebot haben werden wie bisher, sagt Cavadini. Ein Problem wäre dann, dass die Marke Globus sich möglicherweise nicht so richtig im Luxussegment etablieren kann.

Ob ein weiterer Teil der Filialen geschlossen wird, sei womöglich von der Abmachung der Käufer mit Migros abhängig.