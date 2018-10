Sex-Skandal – Google feuert 48 Mitarbeiter

Internet-Riese Google räumt etliche Fälle von sexueller Belästigung ein. Wie Sundar Pichai, CEO des Unternehmens, in einem internen Brief schreibt, sind in den letzten zwei Jahren 48 Mitarbeiter, darunter auch 13 Manager, entlassen worden. Damit reagierte Pichai auf Recherchen der Zeitung «New York Times».

Bildstrecken Google verlangt künftig Gebühren für seine Apps

Die Zeitung enthüllte, dass in dem Unternehmen mehrere Fälle der sexuellen Belästigung vertuscht worden seien und fehlbare Manager nach der Entlassung eine hohe Abfindung erhalten haben sollen.

CEO bestreitet die Abfindungen

Der prominenteste Fall ist wohl Andy Rubin. Der Android-Entwickler soll eine Angestellte zum Oralsex gezwungen haben. Wie die «New York Times» berichtet, erhielt er 90 Millionen Dollar, dass der das Unternehmen vorzeitig verlässt.

Pichai hingegen bestreitet, dass die Entlassenen eine Abfindung erhalten haben sollen. Ausserdem versicherte er, sein Unternehmen verfolge gegen sexuelle Übergriffe «eine immer härtere Linie». Die Namen der wegen solcher Vorwürfe entlassenen Mitarbeiter nannte er nicht.

(bee/afp)