H&M-Marke Weekday kommt in die Schweiz

Die Marke Weekday eröffnet zwei Filialen in Zürich. Einer der beiden Shops entsteht in der Europaallee nahe des Hauptbahnhofs. Der andere wird sich am Limmatquai befinden – dort, wo sich früher ein «Companys»-Store befand.

Die beiden Shops werden im Spätherbst eingeweiht, berichtet die «Handelszeitung». Die Neueröffnungen sind Teil einer grösseren Expansion. Neben der Schweiz soll beispielsweise auch der polnische Markt erschlossen werden. Mit der Expansion in die Schweiz erhöht sich die Zahl der Länder mit Weekday-Filialen auf 13.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Weekday ist ein Label, das zu H&M gehört. Der schwedische Modekonzern hat es 2006 von seinen Gründern abgekauft und ins Unternehmen integriert.

Die Marke bietet Mode für Frauen und Männer, Jeans und Accessoires. Dazu kommt eine kleine Auswahl an externen Brands und Schuhen. Das Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit. Nach eigenen Angaben liegt der Anteil Produkte, die aus nachhaltigen Materialien gefertigt wurden, bei 68 Prozent. Das Ziel sei, diesen Anteil in Zukunft noch zu erhöhen.

(vb)