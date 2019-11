Lässt H&M ältere Mitarbeiter fallen?

Sie sollen flexibel sein und wenig kosten. Deshalb müssen in deutschen H&M-Filialen ältere Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, wie RTL berichtet. Der Moderiese schliesst Filialen und entlässt die langjährigen Mitarbeiter. Dann wird nicht weit entfernt ein neues Geschäft eröffnet, in der das alte Personal keine Stelle bekommt, so lautet der Vorwurf von Mitarbeitern in München.

Vonseiten H&M heisst es, dass man Mitarbeiter aus Filialen, die geschlossen würden, sehr gern weiterbeschäftigen würde. Die Angestellten seien das höchste Gut. Zwei betroffene deutsche Mitarbeiter können dies im Bericht aber nicht bestätigen.

Auf Abruf und für wenig Lohn arbeiten

Um die prekären Arbeitsbedingungen im Modeunternehmen aufzuzeigen, hat sich eine RTL-Reporterin undercover in einer deutschen Filiale beworben. Ihr wurde ein sogenannter Flex-Vertrag angeboten. Damit kann das Unternehmen die Mitarbeiter flexibel und auf Abruf einsetzen.

Gerade mal vier Tage im Voraus werden die Arbeitszeiten festgelegt. Dabei erhalten die Angestellten in so einem Vertrag pro Stunde in Deutschland 9,50 Euro. Im Arbeitsvertrag wird sogar darauf hingewiesen, dass das Gehalt «gegebenenfalls nicht geeignet ist, eine stabile Einkommensgrundlage zu liefern».

In Deutschland wird diese Arbeitsvertragsform von Mitarbeitern und Gewerkschaften scharf kritisiert. H&M fahre wohl eine neue Strategie, um ältere Arbeitnehmer loszuwerden, wie ein Rechtsanwalt gegenüber RTL sagt. Die Gewerkschaft Verdi hat deshalb eine Massenklage beim Arbeitsgericht eingereicht.

H&M Schweiz weist Vorwürfe zurück

H&M Schweiz will von solchen Vorfällen nichts wissen: Das Unternehmen trenne sich nicht von älteren Mitarbeitern zugunsten jüngerer Arbeitnehmer, erklärt das Unternehmen auf Anfrage: «Dies können wir entschieden zurückweisen», sagt eine Sprecherin zu 20 Minuten.

Alle Mitarbeiter seien für H&M Schweiz gleich wertvoll, egal welches Alter sie hätten. Wobei gerade ältere Arbeitnehmer aufgrund ihrer Erfahrung wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen würden, heisst es weiter.



