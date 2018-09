H&M sitzt auf Ladenhütern im Wert von Milliarden

In den Lagern von Hennes & Mauritz (H&M) liegen Waren im Wert von fast 4 Milliarden Franken. Das hat die «Wirtschaftswoche» anhand der Finanzdaten des Unternehmens berechnet. Der Warenbestand sei seit Anfang Jahr um 11 Prozent gestiegen.

Laut internen Dokumenten der deutschen Logistiktochter von H&M habe der Händler derzeit «fünf Saisons» im Haus. Das sei «nicht normal für H&M», zitiert die Zeitung aus dem Dokument. Der Konzern verzeichnete zum Jahresstart massive Gewinneinbussen.

100'000 Kleidungsstücke vernichtet

Zudem soll der Kleiderhändler in Deutschland um die 100'000 Kleidungsstücke vernichtet haben. Dies gehe aus demselben Dokument sowie aus E-Mails an Lagermitarbeiter hervor. Es sei aber nicht klar, ob auch neuwertige Ware vernichtet werde, schreibt die Zeitung weiter.

Eine Sprecherin von H&M sagt zu 20 Minuten, es gebe keinen Grund, intakte Kleidung zu verbrennen. «Wir vernichten Kleidung nur in Ausnahmefällen, etwa wenn das Produkt für unsere Kunden nicht sicher ist», sagt die Sprecherin. So oder so kritisiert Greenpeace die Firma: Jedes Stück, das H&M vernichte, sei ein Stück zu viel, weil das die Umwelt chemisch belaste.

Zu den Lagern in einzelnen Märkten wie der Schweiz äussere sich das Unternehmen nicht, sagt die Sprecherin weiter. H&M verfüge über verschiedene Mittel, um Lagerbestände «auf einem gesunden Niveau» zu halten. «Als letztes Mittel prüfen wir den Verkauf unseres Überbestands an externe Käufer», so die Sprecherin.

