Haben Sie Benimmregeln in Ihrem Büro?

Das SRF will für Ruhe und Ordnung in den Mitarbeiterstuben sorgen. «Alle 2 Stunden lüften wir 5 Minuten», «Gespräche ab 3 Personen führen wir ausserhalb des Newsrooms» oder «wir sprechen am Telefon und zu zweit so leise wir möglich»: So steht es auf einem Plakat im Leutschenbach. CVP-Politiker Gerhard Pfister findet die Benimmregeln gar nicht lustig: «Der Tonfall, wie er im Kindergarten vorkam – im letzten Jahrhundert», schreibt er auf Twitter.

Gibt es auch bei Ihnen im Büro Benimmregeln? Und wie sehen diese genau aus? Erzählen Sie uns davon!

(dob)