Stellen Sie dem Lidl-Chef Ihre Fragen

Der Eintritt der Harddiscounter in die Schweiz hat den hiesigen Detailhandel massiv verändert: Es war der Beginn eines bis heute andauernden Preiskampfs, der Frische-Offensiven und der Swissness-Kampagnen. Lidl Schweiz startete 2009 mit einem guten Dutzend Filialen und baute im Laufe der Zeit ein Netz von aktuell 131 Läden auf.

Chef des Migros- und Coop-Herausforderers ist der Deutsche Georg Kröll. Er steht seit 2014 an der Spitze von Lidl Schweiz und stellt sich am Mittwoch ab 14 Uhr im Live-Chat und -Stream den Fragen der 20-Minuten-Leser. Was wollen Sie vom Topmanager wissen? Schreiben Sie Ihre Frage ins untenstehende Formular.

Unter Kröll, der seine Karriere bei Aldi Süd begonnen hat, hat Lidl in der Schweiz mächtig ausgebaut und sich von den klassischen Lidl-Filialen in Gewerbegebieten an Lagen in der Innenstadt vorgewagt. So hat Lidl Ende 2017 eine Filiale in der historischen Zürcher Fraumünsterpost eröffnet. Zudem wird Lidl in die traditionsreichen Loeb-Warenhäuser in Bern und Biel einziehen.

(sas)