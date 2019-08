Hatten Sie kürzlich Ärger mit einer Airline?

Der Sommer ist meist die Zeit des grossen Chaos an den Flughäfen. Wer verreist, tut darum gut daran, die Verspätung bereits einzuplanen. Ab wann steht einem als Passagier eine Entschädigung zu? Und wie kommt man zu seinem Recht, wenn sich eine Fluggesellschaft querstellt?

So bezahlen die Swiss und ihre Schwester-Airline Edelweiss Entschädigungen nur für annullierte Flüge innerhalb der EU. Kunden mit Abflug an einem Schweizer Flughafen haben hingegen das Nachsehen.

Und was ist überhaupt alles erlaubt an Bord? Darf ich mein gekauftes Bier aus dem Duty-Free im Flugzeug trinken? Philippe Strässle, Chef des Schweizer Ablegers des Fluggastrechtefirma Airhelp, beantwortet am Mittwoch ab 11.50 Uhr Leserfragen zum Thema Airline-Frust.

