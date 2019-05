Haus oder Mietwohnung – wer gewinnt?

Die Schweiz ist ein Volk von Mietern: Rund 60 Prozent der Haushalte leben in einer Mietwohnung. Gleichzeitig träumen viele Schweizer vom eigenen Heim: Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in der Schweiz boomt.

Kaufen oder mieten – für beide Varianten gibt es Argumente. 20 Minuten vergibt Punkte anhand verschiedener Faktoren – und lässt das Häuschen im Grünen gegen die Wohnung im Block antreten:

Laufende Kosten

Wer das nötige Eigenkapital aufbringen und sich eine Immobilie kaufen kann, lebt derzeit deutlich billiger als jemand, der eine Wohnung mietet. Das hat die Credit Suisse in einer Immobilienstudie ausgerechnet. Ein Beispiel aus dem Onlinerechner der Grossbank zeigt: Wer eine Immobilie für 750'000 Franken kauft, spart jährlich 6300 Franken im Vergleich zu einer Mietwohnung, die 1750 Franken pro Monat kostet. Voraussetzung ist, dass Eigenmittel über 150'000 Franken eingebracht wurden und der Zinssatz für die Hypothek 1,2 Prozent beträgt.

Das ergibt ein erstes Score – Haus: 1, Mietwohnung: 0



Das Rechenbeispiel aus dem CS-Onlinerechner

Cash

Bleiben wir beim Geld. Obwohl die laufenden Kosten beim Immobilienkauf deutlich tiefer sind, darf man eines nicht vergessen: Wer Eigentümer werden will, muss das nötige Kleingeld mitbringen – keine Hypothek ohne Eigenkapital. Die Faustregel ist: Mindestens 20 Prozent des Eigenheimwerts muss durch Eigenkapital gedeckt sein. Kostet das Traumhaus 1 Million Franken, muss der Käufer also 200'000 Franken cash einschiessen. Das Geld muss sauer angespart oder aus der Pensionskasse vorbezogen werden. Bei einer Mietwohnung ist das nicht nötig.

Neuer Score: Haus: 1, Mietwohnung: 1

Nachbarn

O. k., das Finanzielle ist geklärt. Kommen wir zum nächsten Eingemachten: den Nachbarn. Diese sind bei der Mietwohnung im Block einer der grössten Nervfaktoren: Da wird getrampelt, gelärmt und genörgelt, wenn der Plan in der Waschküche nicht akribisch eingehalten wird. Beim Einfamilienhaus gibts diese Probleme nicht.

Zählen wir nach: Haus: 2, Mietwohnung: 1

Flexibilität

Apropos Nachbarn: Zugegeben, sie können auch beim Häuschen im Grünen nerven – etwa wenn das Grundstück an ein anderes grenzt und es zum berühmten Showdown am Gartenzaun kommt. Als Hausbesitzer kann man nicht einfach die Zelte abbrechen und zügeln. Das geht nur, wenn man zuerst einen Käufer fürs Eigenheim findet. Bei der Mietwohnung ist das einfacher: Stört einen etwas, kündigt man einfach auf den nächsten Termin – und zieht weiter. Ein Punkt für die Mietwohnung!

Somit stehen wir bei Haus: 2, Mietwohnung: 2

Aufwand

Ein eigenes Haus bedeutet auch viel Arbeit. Geht die Waschmaschine kaputt, muss man den Monteur organisieren, hat der Putz irgendwann zu viele Risse, muss der Gipser kommen. Und berappen muss man das Ganze auch noch selber. Ganz zu schweigen vom Umschwung, der gepflegt werden muss (Rasen mähen! Unkraut jäten!). Bei der Mietwohnung übernimmt in der Regel der Vermieter den Aufwand für Reparaturen. Und statt Gartenarbeit muss man höchstens mal den Balkon fegen.

Aktueller Zwischenstand – Haus: 2, Mietwohnung: 3

Genuss

Aber: Garten! Stimmt, so ein Fleckchen Grün rund ums eigene Haus hat schon etwas für sich. Grillparty, Sünnele, Gemüsebeet – mehr muss eigentlich nicht mehr gesagt werden.

Darum: Haus: 3, Mietwohnung: 3

Risiko

Kaufen ist nur billiger als mieten, solange die Hypozinsen tief bleiben. Das wird laut aktuellen Prognosen aber noch eine Weile so bleiben. Laut der CS braucht es jedoch fast eine Verdopplung des aktuellen Zinssatzes, damit Eigentum im Vergleich zur Miete wieder teurer ist. Die Rechnung mit der 750'000-Franken-Immobilie kippt ab einem Zinssatz von 2,3 Prozent.



Bei diesem Szenario ist Mieten günstiger als Kaufen.

Neben potenziell steigenden Zinsen bringt ein eigenes Haus weitere Risiken mit sich – etwa mögliche grössere Schäden, die hohe Kosten verursachen, oder eine Wertverminderung. Auch wenn man das Haus gemeinsam mit dem Partner finanziert hat und sich trennt, gibts oft finanzielle Probleme. Bei einer Mietwohnung hingegen droht höchstens, dass der Vermieter den Mietzins erhöht – oder einen aus der Wohnung schmeisst. Gezügelt ist dann schnell. Dieser Punkt geht also an die Mietwohnung.

Der Score: Haus: 3, Mietwohnung: 4

Privilegien

Das eigene Haus bedeutet im Vergleich zur Mietwohnung mehr Freiheit. Will heissen: Duschen um Mitternacht, ohne dass jemand motzt. Waschen, wann man will. Und die Wände können pink, blau oder schwarz gestrichen werden – und niemand redet drein. In der Mietwohnung liegen solche Extravaganzen nicht drin.

Somit kommen wir zum Endstand – ein Unentschieden!

Haus: 4, Mietwohnung: 4