Haushalte geben 385 Fr. für Spielwaren aus

Im Schnitt plant ein Schweizer Haushalt, an Weihnachten 2019 rund 385 Franken für Spielwaren auszugeben. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr, als dieser Wert noch bei 270 Franken lag, wie die Marktforscher von GFK mitteilen.

Über die Hälfte kauft die Geschenke mindestens einen Monat vor Heiligabend. Die meisten Konsumenten würden dabei auf die alljährlich wiederkehrenden Aktionen des Handels warten. Ein Viertel gibt hingegen an, zwei Wochen vor Weihnachten die grossen Spielwareneinkäufe noch nicht getätigt zu haben. Diese Gruppe sei dann auch bereit, den vollen Preis fürs Gschänkli zu zahlen.

Die Spielwaren werden sowohl online als auch stationär gekauft, wie die Umfrage zeigt. 64 Prozent gaben an, beide Kanäle zu nutzen. Laut GFK ist der Anteil an Befragten, die am Black Friday Spielzeug gekauft hat, überraschenderweise von 19 auf 13 Prozent gesunken.

