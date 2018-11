Raiffeisen-CEO erhält 1,1 Millionen Franken pro Jahr

Der neue Raiffeisen-CEO Heinz Huber erhält von der Bank einen Bruttolohn von 1,1 Millionen Franken. Zu dieser festen Vergütung kommt noch eine variable Komponente. Bei einer überdurchschnittlichen Zieleerfüllung kann Huber insgesamt maximal 1,5 Millionen Franken pro Jahr erhalten, wie ein Sprecher der Bank zu 20 Minuten sagt.

Bildstrecken Patrik Gisel tritt per sofort zurück

Der 54-Jährige Huber ist aktuell als Vorsitzender der Geschäftsleitung bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB) tätig. Bei der TKB erhielt er im vergangenen Jahr 868'838 Franken. Hubers Vorgänger Patrik Gisel erhielt 2017 von Raiffeisen eine Gesamtsumme von 1'813‘187 Franken.

Huber wird per 7. Januar 2019 neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz. Er tritt damit die Nachfolge von Gisel an, der das Unternehmen am 9. November 2018 verlassen hat.

Seit 2007 bei TKB

Michael Auer, der bis dahin die operative Leitung von Raiffeisen Schweiz sicherstellt, wird die Einarbeitung des neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung übernehmen und danach wie angekündigt aus der Organisation ausscheiden.

Seit 2007 ist Heinz Huber bei der TKB als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. 2014 hat er das Amt des Vorsitzenden der Geschäftsleitung übernommen. Zuvor war der gelernte Bankfachmann in verschiedenen Führungspositionen in der Finanzbranche beschäftigt. Heinz Huber verfügt über grosse Erfahrungen im Kreditgeschäft und ein fundiertes Know-how im Hypothekar- und Firmenkundengeschäft.

«Geschäftsmodell hat mich seit jeher fasziniert»

«Wir freuen uns, dass wir mit Heinz Huber eine erfahrene Führungsperson als neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewinnen konnten. Sein unternehmerisches Denken und seine Umsetzungsstärke haben den Verwaltungsrat überzeugt. Sein kunden- und marktorientierter Ansatz sowie seine persönlichen Wertvorstellungen passen ideal zur DNA der Raiffeisen Gruppe», sagt Guy Lachappelle, Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz.

«Das Geschäftsmodell von Raiffeisen hat mich seit jeher fasziniert. Die genossenschaftlichen Werte, insbesondere die Nähe zu den Kunden und die unternehmerische Verantwortung, lebe ich schon heute. Ich freue mich sehr darauf, das Profil von Raiffeisen Schweiz zu schärfen und im Sinne der ganzen Gruppe weiterzuentwickeln», sagt Huber über seine neue Aufgabe.



(20 Minuten)