Helvetic Airways schafft 100 Jobs und sucht Studis

Helvetic Airways baut aus: Bis zum Sommer 2020 will die Airline etwa 100 neue Mitarbeitende am Hauptstandort Flughafen Zürich einstellen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung am Dienstagmorgen schreibt.

Grund ist der Ausbau der Flotte. Nach der Inbetriebnahme der ersten Embraer-Maschinen der neuesten Generation (E190-E2) benötigt Helvetic Airways mehr Kabinen- und Cockpitpersonal.

«Es werden mehr als 70 Stellen für Kabinenpersonal geschaffen. Zudem sollen jährlich an die 30 Piloten auf den Embraerjets ausgebildet werden», so die Mitteilung.

Flexible Arbeitsmodelle

Die Basiskurse für das Kabinenpersonal würden im Februar, März, April und Mai 2020 stattfinden. Die Selektionen liefen bereits. Das Unternehmen will bei den Jobs auch Quer- und Wiedereinsteiger sowie Studenten ansprechen. Helfen sollen dabei verschiedene innovative und flexible Arbeitsmodelle, so Helvetic.

Die Airline verfügt derzeit über eine Flotte von 13 Maschinen, darunter 11 Embraer E190- E1 und zwei Embraer E190-E2. Mit der Ankunft der nächsten Embraer E190-E2 im ersten und zweiten Quartal 2020 wird sich der Lieferrhythmus 2020 noch verdichten. 2021 wird die Schweizer Regionalfluggesellschaft laut eigenen Angaben über die modernste und umweltverträglichste Flotte Europas verfügen.

