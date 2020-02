Helvetic zeigt den «Löwen des Himmels»

Helvetic Airways hat am Mittwoch in einem Hangar am Flughafen Zürich geladenen Medienvertretern und Gästen eine Schweizer Premiere gezeigt: die E195-E2 «Tech Lion». Diese wird von der brasilianischen Firma Embraer hergestellt. Es ist das grösste Passagierflugzeug des Herstellers.

Umfrage Das neue Flugzeug von Helvetic finde ich... ...überhaupt nicht speziell.

...ganz ok.

...völlig uninteressant.

...einfach nur super.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Das Flugzeug mit einer Länge von 41,5 Metern kann maximal 144 Passagiere über eine Strecke von bis zu 4800 Kilometern befördern. Es soll laut Helvetic den «König des Dschungels» versinnbildlichen. Entsprechend prangt eine Abbildung eines Löwen auf der Flugzeugnase.

Das grösste Embraer-Flugzeug war nicht im Helvetic-Design zu sehen, weil es nur ein Demotyp ist, den der Flugzeughersteller auf Promotionstour zeigt. Die Schweizer Regionalfluggesellschaft befindet sich laut CEO Tobias Pogorevc in Gesprächen mit Embraer. Es sei durchaus möglich, dass Helvetic die 195er kauft. Nächstes Jahr soll der Entscheid fallen. Das wäre dann das grösste Flugzeug in der Helvetic-Airways-Flotte.

Dritte E190-E2

Am Event zeigte Helvetic auch seine dritte Maschine des Typs E190-E2. Diese hat das Unternehmen zwei Tage zuvor in Empfang genommen. Das neue Flugzeug soll ab dem 26. Februar für die Swiss auf Europastrecken zum Einsatz kommen.

Die E2 kann maximal 110 Passagiere über eine Strecke von bis zu 5300 Kilometern befördern. Sie ist im Vergleich zum Vorgängermodell E1 mit grösseren Fenstern ausgestattet, wodurch mehr Licht ins Flugzeug dringt. Ebenfalls auffallend ist der fehlende Mittelsitz. Die Sitze sind in Zweierreihen angeordnet. Ausserdem bietet die zweite Generation laut Helvetic rund 90 Prozent mehr Gepäckkapazität.

Modernste und umweltverträglichste Flotte Europas

Vom Typ E2 besitzt Helvetic bereits seit einigen Monaten zwei Modelle. Helvetic-Inhaber Martin Ebner zog gegenüber 20 Minuten ein positives Fazit. Die zweite Generation verbrauche rund 20 Prozent weniger Kerosin. Auch Crew und Passagiere hätten sich positiv geäussert und etwa den leisen Betrieb des Flugzeugs gelobt.

Bis Sommer sollen vier weitere Modelle im Zuge einer Flottenverjüngung dazustossen. Dafür will Helvetic die elf älteren E1-Modelle bis in den nächsten Jahren ausmustern. Dann wird die Fluglinie nach eigenen Angaben über die modernste und umweltverträglichste Flotte Europas verfügen.