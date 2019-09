Heute kommt das neue 100er-Nötli in Umlauf

Als letzter Schein der neunten Notenserie bringt die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag die 100er-Note in Umlauf. Antworten auf gängige Fragen:

Wo gibts die Note zuerst?

An den Schaltern der SNB in Zürich und Bern kann die Note am Donnerstag ab 8.00 Uhr bezogen werden, wie die Nationalbank gegenüber 20 Minuten bestätigt. Ein bis zwei Tage später dürfte es das Nötli dann auch bei anderen Banken am Schalter geben. Bei der Postfinance heisst es etwa, die Note werde «in den nächsten Tagen» verfügbar sein.

Bekomme ich das Nötli auch am Bancomaten?

Die Umrüstung der Bancomaten erfolgt schrittweise und dürfte in vielen Fällen etwas länger in Anspruch nehmen. Wer die Note will, sollte also vorerst an den Schalter.

Ist die alte Note noch gültig?

Der alte 100er und auch die anderen bisherigen Noten bleiben bis auf weiteres gesetzliches Zahlungsmittel. Voraussichtlich 2022 wird die SNB ein Rückrufdatum ankündigen. Ab diesem Datum kann mit ihnen dann nicht mehr bezahlt werden.



So sieht das neue Nötli aus. (Video: 20M)

Was bedeuten die Bilder auf dem Nötli?

Das Hauptelement der 100er-Note ist das Wasser. Die schöpfenden Hände auf der Vorderseite sollen zudem das Thema des Geldscheins symbolisieren: die humanitäre Seite der Schweiz. Die Illustration einer sogenannten Suone ziert die Rückseite der Note. Suonen sind spezielle Kanäle im Wallis, die Gletscherwasser entlang von Felswänden auf Felder oder Weiden führen. Der neue 100er zeigt die Suone von Ayent.

Der 100er schliesst die 9. Serie ab, was hat es mit dieser auf sich?

Der Startschuss für sie fiel vor über 14 Jahren, der Zeitplan verzögerte sich immer wieder. «Sie sollte in jeder Hinsicht innovativ ein», so SNB-Präsident Thomas Jordan. Gestalterisch und sicherheitstechnisch. Die Noten sollten auch ein kleineres Format haben, für mehr Platz im Portemonnaie.

Gibt es ein Grundmotiv?

Die sechs Noten der neuen Serie sollen die Vielfältigkeit der Schweiz illustrieren. Die Sujets: Zeit, Licht, Wind, Wasser, Materie und Sprache. Auf der Vorderseite aller Scheine findet sich das Hand- und Globusmotiv. Der Globus soll zeigen, dass sich die Schweiz als Teil der ganzen Welt versteht.



Nationalbank-Chef Thomas Jordan verrät 20 Minuten, was er im Portemonnaie hat. (Video: ISH)

Und das Material der Noten?

Das Papier beziehungsweise das Substrat ist neu. Das transparente Schweizer Kreuz wird so zur Flagge, sobald es ans Licht gehalten wird. Die Lebensdauer der Scheine soll länger sein.

Und wann kommt die zehnte Serie?

Wann genau, ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch unklar. Wir wissen aber: Zwischen den einzelnen Serien liegen in der Regel zehn bis 20 Jahre. Die achte Banknotenserie etwa wurde 1995 lanciert, die aktuelle im Jahr 2016. Die Entwicklung und Produktion beginnen hingegen lange bevor der erste Schein in Umlauf kommt.

