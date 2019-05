Heute kam der Lohn verspätet auf Ihr Konto

Für die meisten Schweizer Arbeitnehmer ist heute Zahltag – sie erhalten ihren Lohn. Doch wer heute früh am Morgen auf sein Konto geschaut hat, musste teilweise geschockt feststellen: Der Lohn ist nicht da. Das berichten heute diverse Leser von 20 Minuten. Erst mit mehreren Stunden Verspätung trudelten die Löhne ein.

Betroffen waren unter anderem Lohnempfänger mit einem Konto bei der UBS. «Der 24. eines Monats ist bezüglich der Verarbeitung von Zahlungsaufträgen in der Schweiz einer der Spitzentage, dies ist ein Industriephänomen. Aufgrund dieses grossen Volumens gab es bei einigen Zahlungen Verzögerungen in der Verarbeitung», teilte die UBS auf Anfrage mit. Bis zum Mittag seien jedoch alle Zahlungen ausgeführt worden.

Probleme hatte auch die Aargauer Kantonalbank. «Es gab am Freitagmorgen im Zahlungsverkehr Verzögerungen von ein paar Stunden», sagt eine Sprecherin. Verantwortlich dafür sei ein Stau auf der IT-Plattform gewesen. Was aber genau die Ursache sei, könne man nicht sagen.

Ebenfalls von Verzögerungen betroffen waren gemäss Mitteilungen von Lesern Kunden anderer Geldhäuser, etwa der Zürcher und Schaffhauser Kantonalbank sowie der Credit Suisse. Die Banken dementierten jedoch allfällige Probleme im Zahlungsverkehr. Auch bei der Finanzdienstleisterin Six, die für den Zahlungsverkehr im Hintergrund verantwortlich ist, will man keine Probleme bemerkt haben.

Wer am Freitagmorgen angewiesen war auf seinen Lohn und kein Geld mehr auf dem Konto hatte, war vorübergehend mit einer unangenehmen Situation konfrontiert. So wurden etwa auf heute terminierte grössere Zahlungen am Morgen teils noch nicht ausgelöst. Kleinere Zahlungen sorgten je nach Bank und vom Kunden individuell festgelegten Limit gar dafür, dass der Kontostand plötzlich im Minus war. Das passierte auch, wenn man Geld am Bancomat bezog und der Kontostand noch immer auf null war. Kurzzeitige Minusstände ziehen aber in der Regel keine Strafzinsen nach sich.

Viele Unternehmen zahlen die Löhne jeweils auf den 25. des Monats aus. Wenn der Tag aber aufs Wochenende fällt, verschiebt sich die Zahlung auf den Freitag. Das war auch heute der Fall.