Tesla-Chef Musk tanzt auf der Bühne

Tesla-Chef Elon Musk liess sich an einer firmeneigenen Show in Shanghai zu einem Tänzchen hinreissen: Auf der Bühne improvisierte er grinsend einige Schritte. Allerdings kamen die Bewegungen ziemlich unbeholfen daher. Das Publikum kreischte und klatschte Musk dennoch euphorisch zu.

Umfrage Musks Tanzeinlage ist... ...einfach peinlich.

...gar nicht so übel.

...mir egal.

...grossartig.

Wie Musk tanzt, siehst du im Video oben.

Grund für die Tanzkünste ist die Freude des Milliardärs über die Auslieferung der in China gebauten Autos an die ersten Kunden. Musk übergab Fahrzeuge des Typs Model 3 persönlich auf der Bühne. Die ersten Käufer der Fahrzeuge sind Tesla-Mitarbeiter.

Grosse Pläne in China

In China hatte Tesla eine neue Gigafactory in Rekordzeit hochgezogen. Die ersten Autos gingen Ende Dezember vom Band. Es ist der erste Produktionsstätte ausserhalb den USA. Laut eigenen Angaben baut Tesla derzeit rund 1000 Autos in der Woche.

Für das Model 3 bezahlen Chinesen umgerechnet über 40'000 Franken. Mit der Produktion in China will Musk zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: den riesigen chinesischen Markt für Elektroautos aufrollen – und die Importzölle auf Autos aus den USA umgehen.





(dob)