Was mache ich, wenn ich in den Chef verliebt bin?

Beziehungen oder Affären zwischen Kollegen sind nicht selten – auch in Zeiten von Tinder & Co. ist der Arbeitsplatz eine der erfolgreichsten Partnerbörsen.

Das sagt das Gesetz

Liebe am Arbeitsplatz ist rechtlich gesehen ein schwammiges Thema. «Eine auch nur halbwegs griffige Regel fehlt im Gesetz», sagt Arbeitsrechtsexperte Roger Rudolph zu 20 Minuten. Daher müsse man mit den bestehenden allgemeinen Regeln, vor allem des Obligationenrechts (OR), auskommen. «Das OR äussert sich aber auch nirgends konkret zur Frage von Beziehungen am Arbeitsplatz», so Rudolph. Manche Firmen schreiben vor, dass eine Beziehung zwischen Mitarbeitenden gemeldet werden muss – etwa im internen Reglement. Damit soll verhindert werden, dass es zu Interessenskonflikten kommt.

Solange es um Mitarbeiter der gleichen Hierarchiestufe geht, hat meist auch niemand etwas dagegen einzuwenden. Kompliziert wird es jedoch, wenn sich ein Assistent in die Chefin verliebt oder ein Chef in die ihm unterstellte Sachbearbeiterin.

Welche Regeln gelten dann? Ist eine Beziehung zwischen Mitarbeitern, die nicht auf der gleichen Stufe sind, tabu? Was tun, wenn man trotz aller Vernunft nicht voneinanderlassen kann? 20 Minuten hat Christoph Stokar, Autor des Buches «Der Schweizer Business-Knigge», sechs gängige «Gebote» vorgelegt:

1. Du sollst keine Beziehung zum Chef haben – und zwar unter keinen Umständen

Das ist grundsätzlich richtig. Es ist absehbar, dass Berufs- und Privatleben dadurch enorm verkompliziert werden. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Viele Firmen untersagen ein solche Beziehung in ihren Vorschriften, was verständlich ist. Besser die Finger davon lassen – wenn das möglich ist.

2. Du sollst deine Beziehung zur Chefin vor den Kollegen komplett verschweigen

Anders geht es nicht, sonst ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Situation wird danach unkontrollierbar, und das Ganze gerät ausser Kontrolle. Das setzt Disziplin voraus, die auch vom Partner eingefordert werden muss – was sehr viel Vertrauen voraussetzt.

Hatten Sie schon einmal eine Affäre oder eine Beziehung zu Ihrer Chefin/Ihrem Chef? Wie sind Sie damit umgegangen, und hat die Liebe glücklich geendet? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!





Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

3. Du sollst deine Liebe im Büro nicht offen zeigen

Bitte nicht! Es wird sonst peinlich, und die entsprechenden Personen werden zur Zielscheibe von Hohn und Spott. Von Geschwätz und unterstellten Begünstigungen gar nicht zu reden. Auch der Firmencomputer eignet sich übrigens schlecht als Liebesbotschafter.

4. Du sollst mit deinem Liebsten nicht in die Kaffee- oder Mittagspause gehen

Hin und wieder ist das o. k., aber es wäre falsch, sich komplett vom Team loszusagen und die anderen zu ignorieren. Besser abwarten und den Feierabend zusammen geniessen.

5. Du sollst intern wechseln, wenn du mit deinem Chef eine Beziehung eingehst

Bestimmt die beste Lösung, wenn sich das machen lässt. Bei kleinen und mittleren Unternehmen ist das aber mangels Alternativen oft schwierig.

6. Du sollst bei einer Trennung den Job wechseln

Das ist sicher eine Möglichkeit. Zu vermeiden sind jedenfalls Rosenkriege innerhalb des Teams. Wer eine Beziehung am Arbeitsplatz eingeht, muss sich von Anfang an bewusst sein: Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch nach einer Trennung wiedersieht, liegt bei 100 Prozent.

(vb)