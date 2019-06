Hilfswerke sammeln Geld mit Callcenter-Anrufen

Per Telefonanruf fordern Schweizer Hilfswerke zum Spenden auf: «Ich möchte höflich fragen, ob wir Ihnen einen Einzahlungsschein senden dürfen?», fragt eine Callcenter-Mitarbeiterin, die im Auftrag von Helvetas telefoniert. Im Gegensatz zu den Anrufen von Krankenkassen spricht sie langsam und mit vertraulichem Tonfall. Sie will auf diese Weise Geld sammeln für einen einfacheren Zugang zu Trinkwasser in Afrika. Andere Hilfswerke wie Ärzte ohne Grenzen machen ähnliche Callcenter-Aktionen.

20-Minuten-Leserin I. H.* ärgert sich über «die aufdringlichen Bettelanrufe». Sie bekommt nicht nur Briefe, die zum Spenden aufrufen, sondern hat auch schon mehrere Telefonanrufe erhalten. «Am Telefon fühle ich mich im direkten Gespräch unter Druck gesetzt und kann nicht nein sagen.»

Spezielle Callcenter

Für Helvetas lohnen sich die Anrufaktionen. Sie lässt über das Innerschweizer Callcenter Miafon ausschliesslich bestehende Spenderinnen und Spender anrufen. «Es ist um ein Vielfaches günstiger, Personen, die schon mindestens einmal gespendet haben, telefonisch zu kontaktieren, als neue Spenderinnen und Spender über Mailings, Streuwürfe oder Strassenaktionen zu finden», erklärt Fundraising-Chefin Christine Bill.

Callcenter wie Miafon in Rothenburg sind auf Spendenakquise spezialisiert. Ihre Mitarbeitenden sind meistens älter und auf Höflichkeit trainiert, um Spenden im direkten Gespräch einzusammeln.

Krankenkassen-Callcenter werden eingeschränkt

Der Stiftung Zewo, die Gütesiegel an Non-Profit-Organisationen vergibt, sind die Callcenter-Aktionen von Hilfswerken bekannt. «Aus Sicht der Zewo ist wichtig, dass Spenderinnen und Spender nicht unter Druck gesetzt werden. Das bedeutet, dass man respektiert, wenn jemand nicht telefonisch kontaktiert werden möchte, und dass das Gespräch beendet wird, wenn die Person zu verstehen gibt, dass sie nicht interessiert ist», sagt Zewo-Geschäftsleiterin Martina Ziegerer.

Das Konsumentenforum sagt zu den Telefonanrufe durch Hilfswerke: «Wir finden Callcenter-Anrufe generell nicht gut, denn sie kommen meistens zu einem ungelegenen Zeitpunkt und dringen in die Privatsphäre der Menschen ein», sagt Dominique Roten vom Konsumentenforum zu 20 Minuten. Im Gegensatz zu Krankenkassen-Anrufen gebe es fürs Spendensammeln von Hilfswerken per Telefon bei den meisten Leuten Verständnis.

Für Krankenkassen gibt es seit diesem Jahr ein generelles Verbot der Kundenjagd am Telefon nach dem Zufallsprinzip. Die Versicherer dürfen künftig nicht mehr wahllos von Callcentern potenzielle neue Kunden anrufen lassen. Bestehende Kunden aber dürfen die Callcenter weiterhin kontaktieren. Eben so, wie dies bei Hilfswerken auch Praxis ist.

* Name der Redaktion bekannt