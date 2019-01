Hollywood holt sich Schweizer Filmtechnologie

Soll Stefan zum Frühstück Sugar Puffs oder Frosties essen? Die erste Handlung, die die Netflix-Zuschauer für den Hauptdarsteller im Film «Bandersnatch» treffen dürfen, ist harmlos. Doch die Entscheide werden bald folgeschwerer – in den sozialen Medien ist das Gefühls-Auf-und-Ab der Fans unter dem Hashtag #Bandersnatch gut dokumentiert.

Mit der neusten Black-Mirror-Folge in Spielfilm-Länge veröffentlichte Netflix vergangenen Freitag zum ersten Mal einen interaktiven Film, dessen Handlung die Zuschauer mitbestimmen können. Die Technologie dafür entwickelte das Streaming-Portal selbst. Rund zwei Jahre dauerte es, bis aus der Idee das fertige Werk wurde.

Interaktives Filmformat aus der Schweiz

Doch das Konzept des interaktiven Erzählen gibt es schon länger. Derzeit wird es zwar vor allem für Computerspiele benutzt. Aber auch in Filmen wurde damit schon experimentiert. Der erste nahtlose, interaktive Film, der 2016 in den Kinos lief, hiess «Late Shift» und wurde von Schweizern produziert. Der Winterthurer Tobias Weber führte für den Film nicht nur Regie, sondern entwickelte zusammen mit seinem Partner Baptiste Planche auch die Technologie dahinter.

Diesen Sommer zog Weber mit seiner Familie nach Los Angeles. Mit im Gepäck: Verträge mit einigen der grössten Film-Studios Hollywoods. Seine Firma CtrlMovie bietet den Studios die Software-Umgebung für die Produktion von interaktiven Filmen. Geplant sind laut der Tageszeitung «Der Landbote» Spielfilme mit Twentieth Century Fox, Sony Pictures und Legendary.

Aufrüsten gegen Netflix und Co.



Die grossen Hollywood-Studios erhoffen sich davon die Rettung des Kinos. «Amazon, Apple, Netflix – alle drängen in den Content, die etablierten Studios versuchen, die Millennials wieder ins Kino zu bringen», sagte Weber Mitte Dezember in einem Interview mit der Zeitschrift «Hochparterre». «Den interaktiven Film sehen sie als eine Möglichkeit, das Kino wieder als sozialen Ort zu etablieren.» Twentieth Century Fox gab vergangenen April bekannt, mit der Technologie des Winterthurers eine interaktive Version der ‹Choose Your Own Adventure›-Bücher zu verfilmen.



Late Shift war der erste nahtlose, interaktive Film. (Video: Youtube)

