Hotel bietet Zimmer für Homeoffice an

Einreiseverbot, nur noch 50 Personen an Veranstaltungen oder in Restaurants und wenn möglich Homeoffice machen – das sind die Weisungen des Bundes wegen des Coronavirus. Die Hotelbranche kämpft deshalb im Moment ums Überleben. Dabei machen diese Einschränkungen manche Hoteliers erfinderisch: Das Lofthotel Murg am Walensee bietet seit Sonntag seine Zimmer fürs Homeoffice an.

Umfrage Bist du im Homeoffice? Ja, bin ich immer.

Ja, wegen Corona.

Nein, aber ich wäre gerne!

Nein, zum Glück nicht.

In meinem Beruf geht das nicht.

Ich arbeite nicht.

«Wir haben keine Gäste mehr, daher bleiben unsere sehr grossen Loft-Zimmer leer», sagt Esther von Ziegler, Betreiberin und Besitzerin. Bereits habe das Hotel auf Kurzarbeit umgestellt und den Personalbestand minimiert. Damit die leeren Zimmer nicht ungenutzt bleiben, werden diese nun günstig für Homeoffice angeboten. Damit richtet sich das Angebot vor allem an Stadtbewohner.

Keine Menschen, dafür Natur

Wem beim Arbeiten zu Hause bereits die Decke auf den Kopf fällt, dem bietet das Hotel einen Tapetenwechsel. «Hier kann man sich gut isolieren und den Kontakt zu anderen Menschen meiden», sagt von Ziegler. Auch gebe es die Möglichkeit, sich in die Natur zurückzuziehen und im Wald oder am See spazieren zu gehen.

So kostet ein Zimmer pro Tag 35 Franken. Für 150 Franken bekommt man sogar gleich einen ganzen Seminarraum. Wer eine ganze Woche bleiben möchte, zahlt 350 Franken fürs Zimmer inklusive Übernachtungen. Das Angebot gilt bis Ende April. Dabei sind Internet und Kaffee im Preis inbegriffen.

Essen wird geliefert

Die Homeoffice-Gäste können sich zudem auch das Essen liefern lassen. «Dieses Angebot gilt, solange wir unser Restaurant neben dem Hotel betreiben können», erklärt von Ziegler. Das hänge damit zusammen, ob weiterhin Gäste ins Restaurant kommen würden. «Im Moment kommen noch Leute vorbei, selbstverständlich aber nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig. Wir haben die Platzzahl reduziert.»

Sollte das Restaurant geschlossen werden, könnten sich die Gäste in einer Küche selbst etwas kochen. «Solange die Vorgaben des Bundes eingehalten werden und genügend Abstand gehalten wird», so von Ziegler.