Hotel in Japan feuert seine Roboter-Assistenten

Ob als Rezeptionist, Kofferträger oder Zimmerassistent – in einem japanischen Hotel waren 243 Roboter für die Gäste im Einsatz. Bei diesen kamen die elektrischen Gehilfen aber gar nicht gut an: Die Roboter weckten die Gäste mitten in der Nacht oder konnten an der Rezeption gar keine Auskunft geben. Das verärgerte die Gäste. Nun zog das Hotel die Reissleine und feuerte über die Hälfte der Roboter.

Umfrage Können Roboter Menschen ersetzen? Nein, das wird niemals möglich sein.

Je nach Aufgabe ist das sicher möglich.

Ist mir egal.

Klar, Roboter werden eines Tages die Welt regieren.

Warum das eine gute Nachricht ist, sehen Sie im Video.

(dob)