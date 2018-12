Hotelier in Ungarn baut Cheops-Pyramide nach

Ein seltener Anblick in Ungarn: In Demjén in der Region Eger gibt es seit kurzem Pyramiden. Das Pyramiden-Hotel und -Bad baute drei Pyramiden, in denen ein Thermalbad und der Wellnessbereich untergebracht wurden. Wie die Gebäude aussehen, sehen Sie im Video oben.

Das neue Themenhotel hat neben den Pyramiden auch noch zwölf Appartements im Märchendesign. Die Pyramiden, die der Cheops-Pyramide in Ägypten nachempfunden wurden, sind jedoch Blickfang für die Hotelanlage. Schon von weitem traut man seinen Augen nicht, wenn die Pyramidenspitzen in der Nähe zum Höhlenbad und den Salzbergen von Egerszalok auftauchen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

