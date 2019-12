Hotel zahlt Mitarbeitern einen 14. Monatslohn

Der Weihnachts-Apéro des Hotels Montana in Luzern sorgte für Jubelschreie und Freudentränen: Neben Champagner erhielten alle Mitarbeiter zum ersten Mal einen 14. Monatslohn. Denn das Hotel hat 2019 einen Umsatzrekord von 15 Millionen Franken erreicht – so viel wie noch nie zuvor. «Weil die Mitarbeiter wesentlich zum Jahreserfolg beitragen, wollten wir sie an diesem Erfolg teilhaben lassen», sagt Hoteldirektor Fritz Erni zu 20 Minuten.

Alle 49 Festangestellten sowie die 27 Mitarbeitenden im Stundenlohn haben einen zusätzlichen Monatslohn erhalten. Auch der Hoteldirektor hat einen 14. Monatslohn erhalten. Bis zum Apéro am 18. Dezember habe aber niemand der Angestellten von dem grosszügigen Bonus gewusst, so Erni. Nur die Hotel-Geschäftsleitung wusste davon. Sie hatte im Geheimen beim Verwaltungsrat die Gutheissung dieser Bonusausschüttung beantragt.

«Es war eine richtige Überraschung», sagt Erni. Dabei legte er Wert darauf, dass die Hotelmitarbeiter das Geld noch vor Weihnachten erhalten. «So konnten sie den zusätzlichen Lohn für Geschenke einsetzen.»

Viele Amerikaner und Schweizer zu Gast

Bis vor sieben Jahren wäre ein Jahresumsatz von 15 Millionen Franken noch utopisch gewesen, so der Hoteldirektor. Wie viel von dem Geld an die Mitarbeitenden verteilt wurde, will Erni aber nicht verraten. Nur so viel: «Alle haben einen vollen 14. Monatslohn erhalten.»

Für das Rekordjahr haben laut Erni neben einheimischen Touristen vor allem US-Reisende gesorgt. Noch nie hätten so viele Amerikaner wie 2019 im Hotel Montana übernachtet. «Viele davon sind vor oder nach ihrer geplanten Rhein-Schifffahrt einige Tage nach Luzern gekommen», erklärt Erni. Doch den grössten Teil der Übernachtungen machen seit Jahren Schweizer Touristen aus – auch 2019.

