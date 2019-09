Hotels nötigen Gäste vor Ort, nochmals zu zahlen

Thomas Cook ist pleite. Europas zweitgrösster Reiseveranstalter musste vor ein paar Tagen Insolvenz anmelden. Davon sind Hunderttausende Reisende betroffen. Viele von ihnen weilen derzeit noch in einem Hotel, dass sie zusammen mit einem Flug in einem Pauschalangebot bei Thomas Cook gebucht haben.

So erhalten Feriengäste ihr Geld zurück



Laut Walter Kunz vom Reise-Verband kann der doppelt bezahlte Betrag bei einer Pauschalreise mit dem Sicherungsschein wieder bei der Kundengeldabsicherung geltend gemacht werden. «Ob allerdings die gesamten Ansprüche erstattet werden können, bleibt noch abzuwarten», so Kunz.



In der Schweiz verlangt grundsätzlich das Bundesgesetz über Pauschalreisen, dass die Anbieter ihre verkauften Pauschalreisen versichern. Die meisten Schweizer Reiseveranstalter haben sich daher dem Garantiefonds des Schweizer Reise-Verbandes angeschlossen. Bei der Pleite eines Anbieters erhält der Kunde aus diesem Fonds sein Geld zurück. Auch allfällige Rückreisekosten übernimmt der Fonds.

So auch Leserin Andrea L.* Sie macht momentan Ferien auf den Kanarischen Inseln. Doch entspannen kann sie nicht. Denn die Betreiber des Viersternehotels wollen von ihr Geld. «Wir und zahlreiche andere Gäste des Reiseunternehmens sind im Hotel Fuerteventura Princess und werden nun aufgefordert, unsere restlichen Tage bis zur Abreise zu zahlen», sagt L. zu 20 Minuten.

Hotels bangen um ihr Geld

Weil der Geldhahn von Thomas Cook zu ist, bangen die Hotels um ihr Geld. Sie versuchen, es bei den Gästen direkt einzufordern – obwohl diese bereits ihre Pauschalreise bei Thomas Cook oder einer der Tochtermarken wie Neckermann Reisen bezahlt haben. Der Forderung will L. nicht nachkommen: «Momentan zahlen wir erstmal gar nichts.»

So habe sie auch von Thomas Cook Deutschland ein Mail erhalten. Darin betone der Reiseveranstalter, dass die Zurich Versicherung die Zahlungen übernehme. «Im Mail steht, dass wir versichert sind und nicht zahlen müssen.»

Hotels nötigen ihre Gäste

Auf Anfrage bestätigt Zurich die Übernahme der Hotel- und Rückflugkosten. Zudem sollen die Hotels bereits jetzt 50 Prozent der ausstehenden Zahlungen erhalten. «Dies gilt sofort und unter der Voraussetzung, dass Thomas Cook-Reisende von diesen Hotels ab sofort weder zur individuellen Zahlung von Hotelrechnungen aufgefordert oder anderweitig genötigt werden.» Reisende sollen den Forderungen vor Ort nicht nachkommen.

Viele Touristen haben das Gleiche erlebt wie Leserin L. Laut Berichten mussten schon etliche Thomas-Cook-Kunden umgerechnet über 1000 Franken auf den Tisch legen. In Tunesien sollen britische Gäste des Ferienresorts Les Orangers von Wachen an der Abreise gehindert und zur Nachzahlung von mehreren Tausend Pfund genötigt worden sein.

70 Millionen Euro offen

Die Pleite des Reisekonzerns trifft Tunesien hart. Über 200'000 Touristen reisten jährlich mit Thomas Cook nach Tunesien. Derzeit sollen vom Veranstalter rund 70 Millionen Euro an offenen Rechnungen bei tunesischen Hotels ausstehen.

In Spanien etwa sind vor allem die Kanaren und die Balearen sowie Andalusien, Valencia und Katalonien betroffen. Mit Thomas Cook waren im vorigen Jahr rund 3,6 Millionen Personen nach Spanien gekommen. Auf den Kanaren machten diese Kunden laut Behörden 20 Prozent aller ausländischen Besucher aus, auf den Balearen 10 bis 15 Prozent.

Der Urlaub ist leider vermiest

Walter Kunz kann die Sorgen sowohl der Hotels als auch der Feriengäste verstehen: «Die Pleite bringt alle Beteiligten in Bedrängnis», sagt der Geschäftsführer vom Schweizer Reise-Verband zu 20 Minuten. Ein allgemeines Rezept, wie sich die Feriengäste vor Ort verhalten sollten, gebe es nicht (siehe Box). Je nachdem bleibe einem aber kaum etwas anderes übrig, als zu zahlen: «Was nützt es, wenn man sonst nicht aus dem Hotel kommt und dann noch den Flug verpasst?», sagt Kunz.

Leserin L. berät sich nun mit anderen betroffenen Hotelgästen, wie es weitergeht. Der Transfer zum Flughafen sei schon mal gestrichen worden. Sie hofft, dass nun der Rückflug bezahlt ist. «Leider sind wir nur am Hoffen und Bangen, dass alles gut kommt. Das alles hat uns die Ferien vermiest», so L.

(mit Material der SDA)

*Name der Redaktion bekannt