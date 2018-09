Statt Übernachtung wollen Hotels Schlaf verkaufen

Hotels verkaufen nicht mehr nur Übernachtungen, sondern jetzt auch guten Schlaf. «Unser neues Angebot ist sehr gefragt», sagt Duncan O'Rourke zu 20 Minuten. Er leitet das operative Geschäft der Luxushotels der Accor-Gruppe in Europa, zu der seit dieser Woche auch die Mövenpick-Hotels gehören.

Der neue Lifestyle-Trend mit der Optimierung des Schlafes zieht nun auch in die Hotels ein. Was für Luxushotels zählt, ist nicht mehr nur die Grösse des Pools, die Massageangebote und die Zahl der Saunen und Restaurants. Sondern – das Bett. Das wird zum besonderen Highlight (siehe Video). Zusätzlich gibt es Gimmicks rund ums Schlafen. Unter anderem Blackout-Stickers, mit denen das rote Lämpchen am Fernseher abgeklebt werden kann.

Die Matratze als echte Kernleistung

Im Mövenpick Glattbrugg am Zürcher Flughafen gehören acht der 333 Zimmer zur «Sleep individually different»-Kategorie. Das Angebot gibt es erst seit vergangenem Jahr. Obwohl die Spezial-Zimmer einen Aufpreis von 15 Franken haben, sind sie meistens belegt, so Hotelchef Pascal Rüegg.

An sich gehört das Bett zur Hauptleistung eines Hotels. «Es ist aber mehr als sinnvoll, das Risiko für einen schlechten Schlaf für den Gast zu vermindern und das auch zu vermarkten», sagt der St. Galler Tourismusprofessor Christian Laesser zu 20 Minuten. Schliesslich seien Hotelbetten oft von minderer Qualität oder durchgelegen – auch wenn sie Kernleistung eines Hotels sind.