Hundesteuer-Einnahmen um die Hälfte gestiegen

Ein Hund kostet in der ganzen Schweiz nicht überall gleich viel. So liegt die Taxe für den ersten Hund in Bellinzona bei 70 Franken, in Uster ZH um die 200 Franken. Gemäss dem Online-Vergleichsdienst comparis.ch ist ein Vierbeiner in Winterthur, Zürich und Glarus auch nicht gerade günstig zu halten.

Umfrage Halten Sie einen Hund? Ja, mein Vierbeiner bedeutet mir alles.

Ich hätte gerne einen Hund, kann es mir aber nicht leisten.

Nein, ich kann mit Hunden nichts anfangen.

«Einige Gemeinden versuchen offensichtlich, die Hundepopulation durch eine progressive Hundetaxe zu steuern. Nicht selten verlangen sie für den zweiten Hund den doppelten Tarif», sagt der Comparis-Gebührenexperte Leo Hug. Das zeige sich vor allem in Basel, wo der zweite Hund 320 Franken kostet. Genf kennt sogar noch einen Zuschlag für den dritten Hund. Dort kostet der erste Hund jährlich 107 Franken, der zweite 147 und der dritte 207 Franken.

Höhere Steuereinnahmen

So habe sich der Zugriff der öffentlichen Hand auf die Hundebesitzer in den vergangnen Jahren «massiv verschärft», schreibt comparis.ch. 2017 hätten Kantone und Städte 50,5 Millionen Franken über Hundesteuern eingenommen. Zehn Jahre zuvor seien es noch 33,2 Millionen gewesen, was einem Anstieg von 52 Prozent entspreche.

Die Hundepopulation habe in der gleichen Zeit jedoch nur um 12 Prozent zugenommen, wie es in der Medienmitteilung heisst. So wurde 2017 für 551'000 Hunde eine Steuer entrichtet.

(chk)