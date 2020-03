Corona-Krise lässt Hypothekarzinsen steigen

Die Hypothekarzinsen sind in der Schweiz trotz der eskalierenden Coronavirus-Krise seit Anfang Monat wieder gestiegen. Bis dahin waren die Hypozinsen beinahe wieder auf das historische Tief gefallen.

Am 5. März lagen die durchschnittlichen Hypothekarzinssätze für fünf Jahre bei 0,93 Prozent und für zehn Jahre bei 1,02 Prozent, wie der Internetvergleichsdienst Moneyland in einer Auswertung feststellte. Damit erreichten sie beinahe wieder das Allzeittief vom 19. August 2019, als eine fünfjährige Hypothek im Schnitt für 0,92 Prozent und eine zehnjährige für 1,01 Prozent zu haben waren.

Tiefe Zinswerte

«Unter anderem führten die erwarteten Zinssenkungen durch die Notenbanken aufgrund der Corona-Krise zu den tiefen Zinswerten. Marktbeobachter erwarteten deshalb bis vor kurzem noch deutlich tiefere Hypothekarzinssätze infolge der Krise», schrieb Moneyland.

Seit dem 5. März geht es allerdings wieder bergauf und das geliehene Geld für Eigenheime wird teurer. Grund dafür seien die gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt, sagte UBS-Chefökonom Schweiz Daniel Kalt auf Anfrage.

In den Tagen der Börsenpanik hatte auch an den Bondmärkten wegen Gewinnmitnahmen der Ausverkauf eingesetzt nach dem Motto: «Nur Bares ist Wahres.» Dies liess die Renditen wieder steigen, auch wenn sich die Lage in den letzten Tagen wieder etwas beruhigt hat.

Gute Bedingungen

Dies schlägt auf die Hypozinsen durch, weil sich die Banken am Kapitalmarkt refinanzieren. Mittlerweile kostet eine fünfjährige Hypothek im Schnitt wieder 1,07 Prozent, während für eine zehnjährige 1,3 Prozent verlangt werden.

Wie Stefan Heitmann, CEO von Moneypark, gegenüber dem «Blick» erklärt, seien die Bedingungen für Hypothekarnehmer noch immer gut. Man gehe davon aus, dass sich die Hypothekarzinsen auf einem leicht höheren Niveau einpendeln werden.

Dies sieht auch Ursina Kubli, Leiterin Immobilien Research der Zürcher Kantonalbank, so. Gegenüber dem «Blick» sagt sie: «Wir gehen davon aus, dass sich die Zinssituation wieder etwas normalisiert.» Daher rät sie Personen, die jetzt eine Hypothek abschliessen, sich für eine längerfristige Finanzierung zu entscheiden. Ausserdem lohne sich laut Heitmann gerade jetzt der Vergleich verschiedener Anbieter, da die Differenzen im Augenblick sehr hoch seien.

(doz/sda)