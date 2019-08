Ihr Vermögen wächst um 70'000 Dollar pro Minute

100 Millionen Dollar pro Tag, 4 Millionen Dollar pro Stunde, 70'000 Dollar pro Minute: So schnell wächst das Vermögen der reichsten Familie der Welt, wie neue Zahlen von «Bloomberg» zeigen.

Die Rede ist von den Waltons, dem Clan hinter den US-Supermärkten Walmart. Allein seit dem Vorjahresranking von Bloomberg ist der Geldhaufen der Walton-Dynastie um 39 Milliarden grösser geworden. Die Familie nennt jetzt 190,5 Milliarden Dollar ihr Eigen.

Auch ihr Unternehmen sprengt alle Superlative: Walmart ist, am Umsatz gemessen, das grösste Unternehmen der Welt und gleichzeitig der weltweit grösste private Arbeitgeber.

Süsswarenbarone und Ölgiganten

Zweitreichste Familie der Welt ist die Familie Mars. Ihr Vermögen ist seit Sommer 2018 um 37 Milliarden Dollar gewachsen und beläuft sich jetzt auf 126,5 Milliarden Dollar. Zu ihrem Süsswaren-Imperium gehören die Schoggi-Riegel Mars, Snickers, Milky Way, Twix oder Bounty. Die Produktpalette umfasst zudem auch Tiernahrung (Whiskas, Sheba, Pedigree und Cesar).

Auf Platz drei schafft es die Familie Koch. Die Brüder Charles und David halten einen Grossteil der Anteile von Koch Industries – einem US-Mischunternehmen in der Öl- und Chemiebranche. Die Kochs engagieren sich politisch in den USA und haben in der Vergangenheit mit ihrem Geld vor allem die Republikaner unterstützt. Ihr Vermögen ist innert eines Jahres um 26 Milliarden auf 124,5 Milliarden Dollar angewachsen.

Wer es sonst noch in die Top Ten geschafft hat – und welche Schweizer Familie bei den Reichsten mitmischt – sehen Sie im Video.

