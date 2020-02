Ikea verkauft jetzt auch Versicherungen

Die Swiss Re verkauft künftig über den Möbelhändler Ikea Versicherungen. Konkret würden die Swiss-Re-Tochter Iptiq und der schwedische Möbelgigant eine «erschwingliche und einfach abzuschliessende Haushaltversicherung» mit dem Namen Hemsäker lancieren, teilte Swiss Re am Dienstag mit.

Der Name kombiniert die schwedischen Wörter für «Zuhause» und «sicher». Zunächst werde das Produkt in der Schweiz und in Singapur auf den Markt gebracht. Die Versicherung könne über die Website von Ikea absgeschlossen werden, heisst es. In nur wenigen Klicks und mit einfachen, alltäglichen Begriffen würden Kunden eine Übersicht über ihr individuelles Versicherungsangebot erhalten.

Auf spezifische Märkte zugeschnitten

Das Angebot ist laut Ikea auf die spezifischen Märkte zugeschnitten. Kunden in der Schweiz können ihren Versicherungsschutz unter insurance.ikea.ch so anpassen, dass sie nur für das bezahlen, was sie benötigen.

Die Swiss Re bietet über Iptiq sogenannte White-Label-Lösungen an. Sie bietet somit das reine Versicherungs-Know-how an, für das Marketing und den eigentlichen Markennamen ist hingegen der Vertriebspartner verantwortlich.





