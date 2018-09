«Verrückte» Zustände im UBS-Büro

Am Donnerstag herrschte in UBS-Büros weltweit in regelrechtes Durcheinander – zumindest in der Abteilung Risikokontrolle. An der Europaallee in Zürich etwa wurde per Los entschieden, wer an welchen Tisch kommt, wie ein UBS-Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, zu 20 Minuten sagt. Auch ein Gspändli für die Mittagspause wurde zufällig bestimmt.

Zusammen mit der ausgelosten Tischnummer erhielten die Mitarbeiter an der Zürcher Niederlassung ein kleines Milky Way oder Mars und einen Zettel mit einer sogenannten Eisbrecheraufgabe. Eine davon lautete etwa: «Fragen Sie die Person neben Ihnen, was für ein Haustier sie sich anschaffen würde.» Auf dem Tagesprogramm standen zahlreiche aussergewöhnliche Aktivitäten, etwa eine Pokémon-Jagd.

«Einfach etwas Verrücktes»

«Es ging wohl darum, dass man an diesem Tag einfach etwas Verrücktes macht», sagt der Mitarbeiter. Grund für das Spezialprogramm war ein UBS-interner Kommunikationstag, der GRC Strategy Day. Er fand in den Abteilungen für Risikokontrolle aller Niederlassungen statt – von der Schweiz bis nach Neuseeland. Rund 4000 Mitarbeiter dürften davon betroffen gewesen sein.

Seitens der Bank wird betont, dass es im Rahmen des Tages vor allem auch Schulungen und Workshops – etwa zu internen Prozessen, Robotik oder Effizienz – gegeben habe. Insgesamt waren das weltweit mehrere hundert verschiedene Veranstaltungen. Die lustigen Anlässe sollten die Angestellten zum Mitmachen animieren.

«Wie Fasnacht»

In Zürich habe sich das Chaos noch in Grenzen gehalten, sagt der UBS-Mitarbeiter. International sieht es richtig bunt aus: «In Indien kamen sie in traditionellen Kleidern ins Büro», sagt der Angestellte. Er ist vom GRC Strategy Day nicht so begeistert: «Das Ganze mutete ein bisschen wie Fasnacht an.» Immerhin musste man etwa bei der Tischverlosung nicht unbedingt mitmachen und konnte sich stattdessen einfach einen freien Platz suchen.

Seitens der UBS wird eingeräumt, dass es sein könnte, dass manche Aktionen den einen oder anderen befremdet habe. Die einzelnen Abteilungen hätten aber selbst beschlossen, was sie machen wollten. Entsprechend waren auch die meisten Mitarbeiter beim Spezialprogramm dabei, wie der UBS-Angestellte feststellt. «Ich weiss aber nicht, ob so ein Tag etwas bringt», sagt er zu 20 Minuten.

Massnahmen steigern Vertrauen

Personalexperte Matthias Moelleney ist überzeugt, dass die UBS mit den Massnahmen auf dem richtigen Weg ist. «Die aktuelle Forschung besagt, dass es in so einer Firma darauf ankommt, wie gut die Mitarbeiter miteinander auskommen», sagt Moelleney. Diese chaotisch wirkenden Massnahmen würden helfen, Vertrauen mit mehr Mitarbeitern aufzubauen. Das dürfte laut dem Experten dazu führen, dass ihre Leistung steigt.

Die Frage für die Bank dürfte nun sein, wie man diese positiven Effekte nachhaltig erzielen kann, ohne immer die gleichen Aktionen durchzuführen. «Eine Sitzplatzlotterie mag einmal nett sein, ich glaube aber, dass viele Angestellte das langfristig nicht wollen», erklärt Moelleney. Die Firma müsse sich darum mit der Frage befassen, welche ähnlichen oder alternativen Möglichkeiten gibt, die den Mitarbeitern Spass machen, ohne unangenehm zu werden.