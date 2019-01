In welchen Branchen darf ich Trinkgeld geben?

Dass man im Restaurant ein paar Fränkli als Trinkgeld da lässt, ist in der Schweiz auch heute noch üblich. In manchen Branchen ist es umgekehrt: Trinkgeld muss abgelehnt werden. In einem Spital in Österreich wollte sich der Journalist Dieter Chmelar kürzlich mit 20 Euro dafür bedanken, dass das Pflegepersonal sich bis zu ihrem Tod um seine Tante gekümmert hatte. «Das dürfen wir nicht annehmen. Tun wir es, können wir gekündigt werden», zitiert Heute.at die Krankenschwestern. Auf Twitter entfachte Chmelar eine lange Diskussion:

Ich finde auch, dass diese Geschichte eine politische Metaebene verdient. Geht’s eigentlich noch? Wie verbohrt kann man sein, mein Alter? Wenn dir was dran liegt, dann führ die Station zum Essen aus ... — Walter Delle Karth (@dellekarth) December 26, 2018

Wie sieht es in der Schweiz aus? Wer darf Trinkgeld überhaupt annehmen und wo ist es üblich?

Ärzte Kein Verbot

Ein grundsätzliches Geschenkverbot für Ärzte gibt es in der Schweiz nicht. Ein Doktor, der Mitglied der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte ist, muss sich aber an die Richtlinien des Verbands halten. Diese besagen, dass solche Zuwendungen das «übliche Mass kleiner Anerkennungen» nicht übersteigen dürfen, sofern sie den Arzt in seinen Entscheidungen beeinflussen könnten. Das betrifft nicht nur direkte Trinkgelder, sondern etwa auch Vererbungen im Todesfall des Patienten.

Post Kleine Gemeinden

«Eine Dame wartete an einem kalten Tag mit einer Tasse Tee auf die Pöstlerin.»

Vor allem in kleinen Gemeinden erhalten Pöstler von den Kunden Geschenke wie etwa Pralinés, selbst gebackene Guetzsli oder einen Zustupf fürs Kaffeekässeli. Wie Post-Sprecherin Léa Wertheimer zu 20 Minuten sagt, darf das Personal laut dem Generalarbeitsvertrag der Post solche Geschenke annehmen, solange sie landes- oder branchenüblichen Trinkgeldern entsprechen. Geschenke, die im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit selbst stehen, müssen die Angestellten aber ablehnen. Wer dem Pöstler einen Fünfliber geben möchte, damit er besonders vorsichtig mit dem erwarteten Päckli umgeht, dürfte also Pech haben.

Polizei Maximal 100 Franken

Bei der Polizei kann es von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Angestellte der Stadt Zürich etwa dürfen keine Geschenke annehmen. Wer dem Polizisten dafür etwas geben möchte, dass er das gestohlene Velo gefunden hat, darf das in der Regel aber trotzdem, da Höflichkeitsgeschenke eine Ausnahme bilden. So dürfen Polizisten in der Stadt Zürich Trinkgelder annehmen, solange sie einen Wert von 100 Franken nicht übersteigen und die Unabhängigkeit des Empfängers dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bahnreisen Eher Guetsli als Geld

Der Kondukteur darf grundsätzlich ein Trinkgeld entgegennehmen. Sprecher Reto Schärli sagt aber zu 20 Minuten, er habe bisher noch nie gehört, dass ein SBB-Angestellter ausserhalb des Speisewagens ein Trinkgeld erhalten habe. Manchmal würden Passagiere dem Kondukteur aber selbst gebackene Guetsli geben oder zum Dank einen Kaffee ins Reisezentrum bringen.

Flugreisen Annehmen erlaubt

In der Flugbranche sind Trinkgelder sehr unüblich. Bei der Swiss etwa sei es der Crew aber nicht verboten, Trinkgeld anzunehmen, wenn es denn jemand anbieten würde, sagt Sprecher Stefan Vasic zu 20 Minuten. Gelegentlich komme es vor, dass Gäste dem Personal als Zeichen der Wertschätzung eine Schachtel Pralinés oder Ähnliches schenken.

Taxi 5 bis 20 Franken am Tag

In der Schweiz ist es üblich, bei Taxifahrten ein Trinkgeld zu geben. Allerdings erhalten Taxifahrer immer seltener Trinkgeld, weil viele Kunden kontaktlos bezahlen. Wie Georges Botonakis, Sprecher des Taxiverbands Zürich, zu 20 Minuten sagt, geben Kunden mit dieser Bezahlmethode so gut wie nie ein Trinkgeld. Ein Taxifahrer erhalte in Zürich pro Tag 5 bis 20 Franken Trinkgeld.

Telecom Schoggi vor Ort

In den Läden der Telecom-Branche kommt es oft vor, dass Kunden sich mit kleinen Geschenken, beispielsweise Schokolade, für guten Service bedanken, wie etwa Sunrise-Sprecherin Séverine de Rougemont zu 20 Minuten sagt. Beim telefonischen Kundenkontakt hingegen seien Trinkgelder verständlicherweise eher unüblich. Bei Salt heisst es allerdings, Trinkgelder würden generell dankend abgelehnt. Am besten bedanken sich Kunden mit einer positiven Bewertung in der Zufriedenheitsumfrage nach dem Besuch im Laden, wie Sprecherin Viola Lebel zu 20 Minuten sagt.