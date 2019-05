In diesen Firmen dürfen Mitarbeiter den CEO duzen

Das Du nimmt die gewisse Distanz, für die das «Sie» stand, weg. Wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, seinen Distanzwunsch auszudrücken, sondern das Du als eine erzwungene Nähe empfunden wird, werden sich einige Mitarbeitende nicht mehr wohlfühlen.Man kann diesen Wunsch problemlos äussern, falls es in der Firma nicht eine generelle Du-Vorgabe gibt. Es kommt auch darauf an, ob man sagt, man lege grundsätzlich auf eine gewisse Distanz zu allen Vorgesetzten Wert, oder ob man sich diese Distanz nur gegenüber einer einzelnen Person wünscht.Eine Du-Kultur entsteht oft auf natürliche Weise. Wenn sie quasi «zwangsweise» eingeführt werden soll, kann das nur von der Unternehmensleitung her vorgelebt werden. Für neue Chefs ist die Einführung des Du oft einfacher. Wechselt nämlich ein langjähriger CEO plötzlich vom Sie auf das Du, wird das eher als nicht authentisch wahrgenommen.*Matthias Mölleney ist Ex-Personalchef der Swissair und derzeit HR-Berater und Dozent für Personalmanagement.