Schweizer Hotels locken mit Herbst-Wellness

Der Herbst ist im Tourismus Nebensaison. Da bieten viele Hotels attraktivere Angebote als in der Hochsaison. «In der Zwischensaison oder in nachfrageschwachen Zeiten bekommt man sicherlich einen günstigeren Preis oder eine Mehrleistung wie ein Upgrade der Zimmerkategorie für denselben Preis», sagt Andreas Züllig, Präsident von Hotelleriesuisse, zu 20 Minuten. Es lohne sich für Gäste, sich gut zu informieren, denn der Herbst entwickle sich immer mehr zu einer wichtigen Saison mit speziellen Angeboten. Zudem liessen viele Hoteliers mit sich verhandeln.

Wer sich kurz vor Weihnachten noch so richtig erholen möchte, sollte sich also überlegen, dieser Tage ein Hotel zu buchen und eventuell von Vergünstigungen zu profitieren. Schweiz Tourismus hat für 20 Minuten sieben herbstliche Hotelempfehlungen herausgesucht. Der Fokus bei der Auswahl lag dabei vor allem auf Wellnessangeboten und einer Lage am Wasser.

• Grand Hotel Kronenhof, Pontresina

Das Fünf-Sterne-Hotel Kronenhof liegt im Dorfkern von Pontresina im Engadin und ist denkmalgeschützt. Gäste können sich entweder in der Wellnessanlage ausruhen oder im Val Languard oberhalb Pontresina auf Wildtierbeobachtung gehen: Dort lebt die grösste Steinbock-Kolonie der Schweiz mit über 1600 Tieren. Zwei Nächte im Doppelzimmer kosten mit Frühstücksbuffet ab 930 Franken.

• Grand Resort Bad Ragaz

Laut der «Sonntagszeitung» ist das Grand Resort Bad Ragaz des beste Wellnesshotel der Schweiz. Die Anlage umfasst ein Thermalheilbad, sieben Restaurants, zwei Golfplätze, ein Casino und ein Medizinzentrum. Ab 900 Franken gibts zwei Nächte im Doppelzimmer.

• Wellness- & Spa-Hotel Beatus, Merligen

Wer vom Hotelzimmer aus den Thunersee und die Berner Alpen sehen möchte, den dürfte das Beatus in Merligen interessieren. Auch hier steht mit Saunen, Hallenbad und Massagen das Wellness-Programm im Zentrum. Zwei Übernachtungen für zwei Personen mit Halbpension kosten ab 892 Franken.

• Hôtel Palafitte, Neuenburg

Das Palafitte in Neuenburg zeichnet sich insbesondere durch seine Holzpavillons aus. Die Zimmer sind teils Pfahlbauten mit Blick auf den Neuenburgersee. Das Fünf-Sterne-Hotel wurde 2002 eröffnet. Zwei Nächte im Doppelzimmer kosten ohne Verpflegung ab 820 Franken.

• Alpine Grand Hotel & Spa Waldhaus Flims

Vor der Bündner Bergkulisse auf 1100 Meter über Meer befindet sich das Waldhaus Flims. Dazu gehören etwa ein international ausgezeichnetes Spa, mehrere Restaurants und ein weitläufiger Park. Zwei Gäste können ab 758 Franken zwei Nächte im Waldhaus übernachten.

• Hôtel Cailler, Charmey

Dieses Vier-Sterne-Hotel befindet in Charmey im Kanton Fribourg lockt mit Wellness-Einrichtungen wie Sauna, Hamam, Schwimmbecken und Spa. Zwei Übernachtungen im günstigsten Doppelzimmer im Hotel Cailler kosten ab 575 Franken. Ein Frühstücksbuffet ist im Preis inbegriffen.

• Wellness-Hostel 4000, Saas-Fee

Für diejenigen, die etwas mehr aufs Budget achten müssen, empfiehlt Schweiz Tourismus das Wellness-Hostel 4000 in Saas-Fee. Zur Ausstattung gehören etwa Wellness, ein Hallenbad und ein Billardzimmer. Für zwei Nächte inklusive Frühstücksbuffet bezahlen zwei Gäste ab 352 Franken.

Bilder von den Hotels sehen Sie in der Bildstrecke oben. Die Preise beziehen sich auf das Wochenende vom 14. bis 16. Dezember. Sie wurden am 16. November bei Schweiz Tourismus oder direkt bei den Hotels abgefragt und beinhalten keine individuell vereinbarten Vergünstigungen.