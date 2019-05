In diesen Jobs gibts ohne Uni-Abschluss viel Lohn

Einen Uni-Abschluss assoziieren immer noch viele mit guten Karrierechancen – inklusive eines hohen Lohns, der nach dem Berufseinstieg winkt. George Sheldon, Arbeitsmarktexperte der Universität Basel, bestätigt denn auch: «Im Allgemeinen stimmt es, dass das Gehalt höher ausfällt, je höher das Bildungsniveau ist.»

Dass nur ein abgeschlossenes Uni-Studium zu einem Job mit gutem Lohn führt, treffe jedoch nicht zu, sagt der emeritierte Professor zu 20 Minuten: «Natürlich gibt es Berufsausbildungen, die sich finanziell ähnlich gut rentieren wie ein Universitätsabschluss.»

Beispiele von Jobs, in denen man auch als Nicht-Akademiker ein hohes Gehalt erzielt, liefert das aktuelle Lohnbuch der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. 20 Minuten hat zehn Berufe herausgesucht, in denen ein Bruttolohn von über 7200 Franken pro Monat möglich ist. Welche Jobs das sind, sehen Sie in der Bildstrecke.

«Nicht nur Akademiker im Anzug verdienen gut»

Eine Branche, in der die Lohnaussichten auch ohne Uni-Studium gut sind, ist der Bau. «Das Klischee, dass nur Akademiker in Anzug und Krawatte gut verdienen, stimmt definitiv nicht», sagt Matthias Engel, Sprecher des Schweizerischen Baumeisterverbands.

Im Bausektor gebe es grosse Aufstiegs- und Karrierechancen – und die Jobs in der Branche würden von der Allgemeinheit oft unterschätzt. «Etwa der Job des Bauführers ist sehr anspruchsvoll; er organisiert, leitet und überwacht die Baustelle», so Engel. Ein Bauführer mit Erfahrung verdient gemäss dem Lohnbuch 8470 Franken monatlich.

Haben Sie keinen Uni-Abschluss und verdienen trotzdem super? Verraten Sie uns Ihren Beruf, Ihren Lohn, Ihren Werdegang und wie Sie die Karriereleiter hochgeklettert sind!



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

«Verantwortung über Menschenleben»

Ebenfalls einen ansehnlichen Lohn erhalten Flugverkehrsleiter (Fluglotsen). Ab dem zweiten Lizenzjahr gibts 7593 Franken monatlich. «Es handelt sich um hochspezialisierte Mitarbeiter – es gibt nicht viele, die die hohen Anforderungen an einen Flugverkehrsleiter erfüllen», erklärt Vladi Barrosa, Sprecher des Flugsicherungsunternehmens Skyguide.

Der Job erfordere eine lange Liste an Fähigkeiten: Schnelles Denken, Entscheidungsfreudigkeit, die Fähigkeit zum Multitasking und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. «Ein Fluglotse trägt die Verantwortung für Menschenleben», so Barrosa.

«Gärtner bei Google verdient mehr»

Die Bildung ist gemäss Arbeitsmarktexperte Sheldon nur ein Element, das auf den Lohn Einfluss hat. Es komme auch darauf an, wie gesucht ein Beruf sei. Er nennt das Beispiel des Informatikers: «In der IT-Branche sind die Fachkräfte knapp, und darum sind die Löhne zum Beispiel auch für diejenigen Angestellten hoch, die keinen Uni-Abschluss haben.»

Zudem komme es auch darauf an, bei welchem Unternehmen man angestellt sei: Bei einer finanzstarken Firma verdiene dieselbe Person mehr als bei einem Kleinunternehmen. «So bekommt ein Gärtner, der bei Google angestellt ist, sicher ein höheres Gehalt als der Gärtner eines KMU», sagt Sheldon.

Welche Berufe kennen Sie, in denen man ohne Uni-Abschluss gut verdient? Nennen Sie sie in der Kommentarspalte!